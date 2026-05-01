Global_Chronicles
Galaxy S27 Ultra может лишиться 3-кратного телеобъектива ради экономии места в корпусе смартфона
В Galaxy S27 Ultra Samsung может убрать 3-кратный телеобъектив и сделать ставку на 200‑мегапиксельный основной сенсор и перископическую камеру.

За последние несколько поколений Galaxy S Ultra закрепилась как линейка с одной из самых сложных по конфигурации камер. Теперь ранние утечки указывают на то, что Samsung готова пересмотреть этот набор модулей в пользу экономии места в корпусе.

 

Изображение: GizmoChina

По данным инсайдера Ice Universe, в Galaxy S27 Ultra могут убрать 3-кратный телеобъектив, который компания использует с Galaxy S21 Ultra.  Предполагается, что 200‑мегапиксельный основной модуль возьмет на себя съемку с кадрированием до примерно 5-кратного увеличения, а перископический объектив останется для более дальнего зума.

В линейке S Ultra 200‑мегапиксельный модуль использует схему объединения пикселей 16 к 1: смартфон формирует кадр примерно на 12 Мп, а при съемке в полном разрешении дает больше деталей, но заметнее повышает шум на сложных сценах. Альтернативой остаются физические решения вроде телеконвертеров, которые используют некоторые китайские бренды, чтобы меньше зависеть от цифрового зума.

Источники также указывают на возможное использование более крупного 200‑мегапиксельного сенсора и на обсуждение новой компоновки камеры ради внедрения внутренних магнитов Qi2 и поддержки аксессуаров. На этом фоне для Samsung встает вопрос баланса между гибкостью камеры и местом под магнитное крепление и беспроводную зарядку.

#смартфоны #samsung #камеры #ice universe #телеобъектив #qi2 #камера смартфона #galaxy s27 ultra
Источник: gizmochina.com
