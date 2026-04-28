В 2026 году в Якутии стартует пилотный проект по применению дронов

Власти Якутии последовательно расширяют использование беспилотных систем — от доставки грузов до медицинских проектов. Теперь регион делает следующий шаг и пробует применить дроны непосредственно в аграрном секторе.

Скриншот из видео интервью ИС "Вести"

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что уже в текущем году республика запускает проект по применению дронов в сельском хозяйстве. Первым участником станет Чурапчинский район: в селе Мырыла начнут использовать агродроны для опрыскивания кормовых культур биостимуляторами роста и жидкими удобрениями. Для этого уже закупили крупные специализированные аппараты при поддержке компании «Сахадрон».

Пилотный проект охватит около 200 гектаров, где задействуют порядка десяти сельхозкультур и четыре–пять видов стимуляторов и удобрений. К работе подключили ученых Якутского научно‑исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова, которые помогут оценить влияние беспилотной обработки на продуктивность посевов.

Николаев также отметил необходимость активнее использовать дроны при мониторинге и в перспективе при тушении лесных пожаров, для чего он поручил увеличить налет беспилотной авиации. В регионе уже действует проект «Воздушная переправа», обеспечивающий регулярную доставку почты, лекарств и запчастей в труднодоступные населенные пункты с суточным объемом до 21 килограмма грузов. Отдельно развивается направление «МедБПЛА», ориентированное на перевозку биоматериала, срочную доставку лекарств, вакцин и медицинских изделий. Подобнее об этом вы можете узнать из фрагмента видеоинтервью, размещенное в Телеграм-канале "Вести" .

Развитию беспилотных технологий помогает созданная инфраструктура: в республике работает национальный центр «Полярный», где 13 резидентов занимаются программным обеспечением, конструкторскими решениями и серийным выпуском беспилотной техники.