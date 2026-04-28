Global_Chronicles
Власти Якутии активно продвигают внедрение беспилотных технологий в различных сферах
В 2026 году в Якутии стартует пилотный проект по применению дронов

Власти Якутии последовательно расширяют использование беспилотных систем — от доставки грузов до медицинских проектов. Теперь регион делает следующий шаг и пробует применить дроны непосредственно в аграрном секторе.  

Скриншот из видео интервью ИС "Вести"

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что уже в текущем году республика запускает проект по применению дронов в сельском хозяйстве. Первым участником станет Чурапчинский район: в селе Мырыла начнут использовать агродроны для опрыскивания кормовых культур биостимуляторами роста и жидкими удобрениями. Для этого уже закупили крупные специализированные аппараты при поддержке компании «Сахадрон».  

Пилотный проект охватит около 200 гектаров, где задействуют порядка десяти сельхозкультур и четыре–пять видов стимуляторов и удобрений. К работе подключили ученых Якутского научно‑исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова, которые помогут оценить влияние беспилотной обработки на продуктивность посевов.  

Читайте: В РФ обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий и изменить нагрузку на учеников.

Николаев также отметил необходимость активнее использовать дроны при мониторинге и в перспективе при тушении лесных пожаров, для чего он поручил увеличить налет беспилотной авиации. В регионе уже действует проект «Воздушная переправа», обеспечивающий регулярную доставку почты, лекарств и запчастей в труднодоступные населенные пункты с суточным объемом до 21 килограмма грузов. Отдельно развивается направление «МедБПЛА», ориентированное на перевозку биоматериала, срочную доставку лекарств, вакцин и медицинских изделий. Подобнее об этом вы можете узнать из фрагмента видеоинтервью, размещенное в Телеграм-канале "Вести".

Развитию беспилотных технологий помогает созданная инфраструктура: в республике работает национальный центр «Полярный», где 13 резидентов занимаются программным обеспечением, конструкторскими решениями и серийным выпуском беспилотной техники.

#беспилотники #дроны #сельское хозяйство #якутия #лесные пожары #айсен николаев #агродроны
Источник: ria.ru
Популярные новости

Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В России обсуждают идею отказаться от школьных домашних заданий
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Intel подтвердила рост прибыли за счет продажи низкокачественных или дефектных процессоров
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Новое исследование сделало утконоса ещё более необычным млекопитающим
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Популяционный взрыв численности грызунов в Австралии грозит катастрофическими последствиями

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
