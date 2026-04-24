Вице-президент Intel, заявил, что многие компьютерные игры теряют до 30% производительности. Причина — отсутствие должной оптимизации под процессоры Intel.

В последнее время процессоры AMD Ryzen с технологией X3D считаются лучшим выбором для игровых ПК. Intel теряет позиции, но вице-президент компании видит причину не в слабости своего железа.

Изображение: TweakTown

В интервью немецкому изданию PC Games Hardware Роберт Халлок (Robert Hallock), вице-президент Intel, заявил, что рынок недооценивает важность программной оптимизации. Он признал, что его слова могут вызвать споры.

«Вы можете ускорить игру, установив более мощный компьютер», — объяснил Халлок. — «Но всегда будут теряться 10, 20, даже 30% потери производительности из-за того, что игра просто не оптимизирована для вашего процессора».

По его мнению, разработчики в первую очередь настраивают игры под AMD и Ryzen. Это напрямую влияет на показатели новейших процессоров Intel Core Ultra 200 Series. Ситуация напоминает рынок видеокарт: если разработчик оптимизирует игру под GeForce RTX, она будет работать быстрее на оборудовании AMD. Аналогично, игры вроде Call of Duty, ориентированные на консоли с начинкой от AMD, получают преимущество на ее процессорах.