Casio анонсировала в Японии серию G-LIDE GBX-H5600. Компания впервые добавила в линейку G-LIDE датчик пульса и акселерометр.

Линейка G-Shock долгое время славилась ударопрочностью и водонепроницаемостью, но не функциями для фитнеса. Casio решила это изменить. Новые часы G-LIDE GBX-H5600 получили набор датчиков, которые раньше не встречались в этой серии.

Изображение: Сarscoops

Внутри корпуса установили пульсометр и акселерометр. Часы измеряют частоту сердечных сокращений, количество шагов и пройденное расстояние. Они также отслеживают восстановление после сна, уровень кислорода в крови и дыхательные упражнения. Пользователь анализирует эти данные через приложение Casio Watches, которое синхронизируется со смартфоном по Bluetooth.

Новинка подходит для бега и ходьбы. GBX-H5600 хранит до 100 записей тренировок: темп, сожженные калории, максимальный пульс. Часы показывают график приливов и отливов для более чем 3300 мест для серфинга по всему миру. Добавлены данные о времени восхода и захода солнца, фазах луны. Водонепроницаемость достигает 200 метров.

Изображение: Сarscoops

Casio использовала биоразлагаемую смолу и материалы с углеродным волокном. Новые часы легче предыдущей модели DW-H5600 на 12 граммов. При этом ударопрочность сохранили.

Дисплей MIP с высоким разрешением остается читаемым под прямым солнцем. Зарядка от солнечной энергии поддерживает отображение времени. USB-зарядка нужна для работы пульсометра и акселерометра. В режиме отслеживания активности часы работают до 35 часов, в режиме часов — месяц, в энергосберегающем — 11 месяцев. Цена — $275 (эквивалентно ≈₽ 20580 по курсу ЦБ РФ на 24.04.2026). Продажи начнутся в мае.