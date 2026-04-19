General Motors применяет искусственный интеллект для дизайна и инженерии.

Многие компании опасаются, что искусственный интеллект заменит дизайнеров и инженеров. В GM (General Motors) пошли другим путем.

Дизайнеры GM по-прежнему начинают с карандашных набросков на бумаге. Дальше в дело вступает ИИ. Раньше превращение наброска в детальную визуализацию занимало у нескольких команд месяцы. Теперь нейросети делают это меньше чем за день.

Дизайнер Дэниел Шапиро говорит, что ИИ изменил повседневную работу. Сотрудники могут генерировать десятки вариантов одного дизайна и сразу их дорабатывать.

Инженеры GM тоже используют нейросети. Одна из команд создала инструмент для виртуальной аэродинамической трубы. Система анализирует цифровые 3D-модели и предсказывает сопротивление воздуха. Раньше такие тесты требовали дорогих продувок в реальной трубе и занимали дни или недели. Теперь инженеры могут вносить изменения в линию крыши или капот будущего автомобиля и практически в режиме реального времени видеть, как это повлияет на аэродинамику транспортного средства.

