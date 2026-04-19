SNK анонсировала NeoGeo AES+ — обновленную версию своей консоли 90-х годов. Устройство сохраняет оригинальную концепцию и получает современные изменения.

SNK решила вернуться к одной из своих самых известных систем. Компания обновила классическую платформу с учетом текущих требований.

Изображение: TweakTown

SNK показала NeoGeo AES+, которая развивает идею оригинальной консоли NeoGeo AES. Производитель сохранил общий подход к устройству, но адаптировал его под современное использование.

Консоль поддерживает классические игры NeoGeo. При этом разработчик добавил функции, которые упрощают подключение к современным телевизорам. Речь идет о цифровых интерфейсах и обновленных возможностях вывода изображения.

Новинка ориентирована на поклонников ретро и коллекционеров. Иначе говоря, компания делает ставку на аудиторию, которая знакома с оригинальной платформой.

Начальная цена составляет $250. Итоговая стоимость зависит от комплектации и дополнительных опций. NeoGeo AES+ занимает нишу переизданий классических консолей с сохранением оригинальной библиотеки игр.