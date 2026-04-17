Изображение - ChatGPT

Депутат Виталий Милонов направил обращение в Роскомнадзор с предложением рассмотреть возможные ограничения для внутриигровых покупок с элементом случайности. Об этом сообщает «Mash на спорте».

В обращении речь идет о паках в серии FIFA и кейсах в Counter-Strike 2. По мнению автора инициативы, такие механики могут напоминать азартные игры, поскольку игроки оплачивают случайный результат.

Отдельно отмечается риск для несовершеннолетних пользователей. В документе говорится, что дети и подростки хуже контролируют траты и могут неоднократно покупать такие внутриигровые элементы, рассчитывая получить более редкие предметы.

В качестве возможных мер обсуждаются ограничения на платежи с банковских карт или полный запрет на такие транзакции для несовершеннолетних игроков.