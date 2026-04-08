Глава ИРИ рассказал о влиянии медиа на формирование взглядов аудитории. Ведомство также рассчитывает на развитие отечественных видеоигр в ближайшие годы.

Тема влияния цифрового контента на аудиторию все чаще поднимается на отраслевых площадках. Особое внимание уделяют тому, как у молодых пользователей складывается восприятие событий и система ценностей под влиянием кино, игр и онлайн-видео.

Директор Института развития интернета Алексей Гореславский на форуме RIGF заявил , что через фильмы, видеоигры и короткие видео распространяются интерпретации событий и ценностей. По его словам, именно такой формат воздействия сильнее всего влияет на аудиторию с несформированными взглядами.

Он отметил, что взрослые пользователи обычно опираются на уже сложившиеся убеждения, тогда как дети и подростки легче воспринимают подобный контент. Пожилые люди, по его оценке, со временем также теряют устойчивость к подобному влиянию.

Гореславский добавил, что разные страны продвигают свои ценностные установки через медиапродукты, хотя это редко обсуждают напрямую. За последние десятилетия российская аудитория в значительной степени ориентировалась на зарубежное кино, однако ситуация начала меняться.

По его данным, доля зрителей отечественного контента выросла до 85% в 2025 году, тогда как интерес к иностранным сериалам снизился. При этом в сегменте видеоигр подобной динамики пока нет.

Глава ИРИ считает, что на развитие российских игровых проектов потребуется больше времени и ресурсов. Он допускает, что заметные изменения в этой сфере могут произойти в течение трех-пяти лет.