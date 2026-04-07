Она значительно опередила ближайшего конкурента - Crimson Desert

Март оказался насыщенным на крупные игровые релизы, и сразу несколько проектов показали высокие результаты. Однако разница между лидером и остальными оказалась заметной. Игра Slay the Spire 2 заняла первое место по продажам в Steam в марте 2026 года. По данным Alinea Analytics, проект разошелся тиражом около 5,3 миллиона копий и принес примерно $108 миллионов выручки. Игра находится в раннем доступе, но уже претендует на звание самого крупного релиза года на платформе.

Студия MegaCrit, создавшая первую часть Slay the Spire, выпустила продолжение с высоким интересом со стороны игроков. В первые дни после релиза онлайн превысил полмиллиона одновременно играющих . Это напрямую повлияло на темпы продаж и закрепило позиции игры в рейтингах платформы.

Второе место заняла Crimson Desert от Pearl Abyss. Разница между первым и вторым местами составила около 3,4 миллиона копий. При этом Crimson Desert показала почти 2 миллиона продаж в Steam и более 4 миллионов на всех платформах.