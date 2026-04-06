Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Перебои с поставками СПГ на Тайвань могут повлиять на производство чипов TSMC
Риск связан с ситуацией на Ближнем Востоке и энергозависимостью Тайваня

Рост спроса на чипы для систем искусственного интеллекта усилил нагрузку на производственные мощности. В этих условиях даже внешние факторы начинают влиять на стабильность отрасли. Компания TSMC планирует поднять тему рисков на конференции 16 апреля. В центре обсуждения окажется зависимость Тайваня от импорта сжиженного природного газа.

Изображение: TSMC

Поставки СПГ во многом связаны с Ближним Востоком. Любые сбои в этом регионе напрямую отражаются на энергоснабжении острова. Если ситуация ухудшится, производство микросхем может столкнуться с ограничениями. По сути, это создает риск для производственных линий TSMC, которые требуют стабильного энергоснабжения. Спрос при этом остается высоким. Заказы на 3-нм техпроцесс превышают доступные мощности, компания распределяет их между клиентами. Сегмент упаковки, включая CoWoS, также работает на пределе. Основные заказчики — разработчики чипов и облачные компании.

Запасы СПГ на Тайване остаются ограниченными и, по имеющимся оценкам, покрывают лишь несколько дней потребления. При затяжных перебоях это напрямую затронет энергоснабжение острова. В таком случае, поддерживать стабильную работу производственных линий TSMC, включая выпуск пластин по передовым техпроцессам и выполнение заказов клиентов, станет сложнее.

В отрасли обсуждают возможные меры снижения зависимости от Ближнего Востока. Среди них — изменение логистики поставок и переход к прямым закупкам СПГ у США или их союзников. Такой вариант потребует дополнительных затрат, однако его рассматривают как способ сохранить устойчивый уровень промышленного производства Тайваня в условиях внешних ограничений.

#amd #nvidia #intel #полупроводники #искусственный интеллект #tsmc #ии #спг #cowos #3 нм
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter