Риск связан с ситуацией на Ближнем Востоке и энергозависимостью Тайваня

Рост спроса на чипы для систем искусственного интеллекта усилил нагрузку на производственные мощности. В этих условиях даже внешние факторы начинают влиять на стабильность отрасли. Компания TSMC планирует поднять тему рисков на конференции 16 апреля. В центре обсуждения окажется зависимость Тайваня от импорта сжиженного природного газа.

Поставки СПГ во многом связаны с Ближним Востоком. Любые сбои в этом регионе напрямую отражаются на энергоснабжении острова. Если ситуация ухудшится, производство микросхем может столкнуться с ограничениями. По сути, это создает риск для производственных линий TSMC, которые требуют стабильного энергоснабжения. Спрос при этом остается высоким. Заказы на 3-нм техпроцесс превышают доступные мощности, компания распределяет их между клиентами. Сегмент упаковки, включая CoWoS, также работает на пределе. Основные заказчики — разработчики чипов и облачные компании.

Запасы СПГ на Тайване остаются ограниченными и, по имеющимся оценкам, покрывают лишь несколько дней потребления. При затяжных перебоях это напрямую затронет энергоснабжение острова. В таком случае, поддерживать стабильную работу производственных линий TSMC, включая выпуск пластин по передовым техпроцессам и выполнение заказов клиентов, станет сложнее.

В отрасли обсуждают возможные меры снижения зависимости от Ближнего Востока. Среди них — изменение логистики поставок и переход к прямым закупкам СПГ у США или их союзников. Такой вариант потребует дополнительных затрат, однако его рассматривают как способ сохранить устойчивый уровень промышленного производства Тайваня в условиях внешних ограничений.