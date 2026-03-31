Глава Минтранса РФ оценил перспективы доставки дронами на фоне обсуждения цифровых решений в транспортной сфере. По его словам, технология уже близка к повседневному использованию.
Министр считает, что дроны смогут доставлять пиццу так же привычно, как курьеры, уже в ближайшем обозримом будущем: года через три-четыре. Он сравнил этот процесс с внедрением роботов-доставщиков, которые прошли путь от тестового до массового использования примерно за два года.
Эту тему обсуждают в преддверии Международного транспортно-логистического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге в начале апреля. На нем планируют рассмотреть развитие технологий и цифровых сервисов в отрасли.