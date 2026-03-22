Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Беспилотные машины могут вызвать новый дефицит чипов памяти - предупреждает глава Micron
Современным автомобилям хватает 16 ГБ. Но если производители начнут массово выпускать машины с автопилотом четвертого уровня, потребности в памяти вырастут в десятки раз. По словам генерального директора Micron, автомобили с уровнем автономности L4 потребуют более 300 ГБ оперативной памяти, что создаст устойчивый долгосрочный спрос на автомобильные чипы.

Micron, один из крупнейших производителей чипов памяти, отчиталась о рекордной выручке во втором квартале — $23,86 миллиарда, что на 200% больше, чем год назад. Основной драйвер роста — спрос на чипы HBM для систем искусственного интеллекта. Но компания уже смотрит дальше. Генеральный директор Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что следующим крупным рынком станут беспилотные автомобили. 

Изображение - ChatGPT

Сейчас большинству машин хватает 16 ГБ оперативной памяти. Однако автомобили с уровнем автономности L4, которые не требуют вмешательства водителя в большинстве ситуаций, по сути представляют собой суперкомпьютеры на колесах. Мехротра прогнозирует, что им потребуется более 300 ГБ.

Nvidia уже заключила соглашения с BYD, Geely, Isuzu и Nissan о внедрении платформы Drive Hyperion, предназначенной для систем L4. Если автопроизводители начнут выпускать такие машины миллионными тиражами, спрос на память резко возрастет.

Micron готовится к этому: компания строит заводы в Японии, Сингапуре и Нью-Йорке. К концу текущего году она планирует увеличить производство на 20%. Но даже этих мощностей может не хватить, если рынок беспилотников начнет расти быстрее ожидаемого. Ситуация способна повторить недавний дефицит высокопроизводительных чипов, когда Apple пришлось снять с продажи Mac Studio с 512 ГБ памяти из-за ажиотажного спроса.

#оперативная память #micron #автопилот #беспилотные автомобили #l4
Источник: tomshardware.com
3
Показать комментарии (3)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter