Современным автомобилям хватает 16 ГБ. Но если производители начнут массово выпускать машины с автопилотом четвертого уровня, потребности в памяти вырастут в десятки раз. По словам генерального директора Micron, автомобили с уровнем автономности L4 потребуют более 300 ГБ оперативной памяти, что создаст устойчивый долгосрочный спрос на автомобильные чипы.

Micron, один из крупнейших производителей чипов памяти, отчиталась о рекордной выручке во втором квартале — $23,86 миллиарда, что на 200% больше, чем год назад. Основной драйвер роста — спрос на чипы HBM для систем искусственного интеллекта. Но компания уже смотрит дальше. Генеральный директор Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что следующим крупным рынком станут беспилотные автомобили.

Сейчас большинству машин хватает 16 ГБ оперативной памяти. Однако автомобили с уровнем автономности L4, которые не требуют вмешательства водителя в большинстве ситуаций, по сути представляют собой суперкомпьютеры на колесах. Мехротра прогнозирует, что им потребуется более 300 ГБ.

Nvidia уже заключила соглашения с BYD, Geely, Isuzu и Nissan о внедрении платформы Drive Hyperion, предназначенной для систем L4. Если автопроизводители начнут выпускать такие машины миллионными тиражами, спрос на память резко возрастет.

Micron готовится к этому: компания строит заводы в Японии, Сингапуре и Нью-Йорке. К концу текущего году она планирует увеличить производство на 20%. Но даже этих мощностей может не хватить, если рынок беспилотников начнет расти быстрее ожидаемого. Ситуация способна повторить недавний дефицит высокопроизводительных чипов, когда Apple пришлось снять с продажи Mac Studio с 512 ГБ памяти из-за ажиотажного спроса.