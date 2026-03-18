Издание Tom's Hardware рассказало, что Дженсен Хуанг публично ответил на претензии к технологии DLSS 5.

На конференции GTC 2026 главный редактор Tom's Hardware спросил Дженсена Хуанга, что тот думает о волне критики в адрес нового поколения DLSS. Пользователи активно жаловались в соцсетях на якобы испорченные модели персонажей вроде Грейс Эшкрофт, обвиняя Nvidia в навязывании своего «видения» игры.

Хуанг ответил коротко и прямо: «геймеры совершенно неправы». Он объяснил, что суть DLSS 5 не в замене картинки, а в связке геометрии игры с генеративным ИИ. Проще говоря, система не перерисовывает персонажей, а достраивает детали к уже существующей основе.





Глава компании подчеркнул: последнее слово всегда остается за разработчиком. Студии могут тонко настраивать нейросеть под свой стиль — хоть под мультяшную рисовку, хоть под реализм. «Это генеративный ИИ с контролем контента», — заявил он.

Проверить, кто прав, игроки смогут ближе к осени. Именно на осень намечен релиз DLSS 5.