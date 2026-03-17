Bethesda Game Studios прокомментировала публикацию Digital Foundry о новой технологии NVIDIA DLSS 5. Разработчики пояснили, что показанная демоверсия является предварительной, и они будут дорабатывать освещение в Starfield и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered до релиза.

После презентации NVIDIA DLSS 5 на GTC 2026 и выхода обзора Digital Foundry, одна из первых студий, внедряющих технологию, выступила с официальным разъяснением. Bethesda Game Studios оставила комментарий к публикации Digital Foundry в соцсети X , где прояснила несколько важных моментов.

Bethesda заявила, что продемонстрированная версия DLSS 5 отражает ранний этап разработки. Команда рассматривает ее как предварительный вариант, а не готовое решение.

Разработчики отдельно подчеркнули роль художников. Они будут настраивать освещение и визуальные эффекты под каждую игру, чтобы добиться наилучшего результата. По словам представителей Bethesda, все изменения останутся под полным контролем художников.

Ключевое заявление касалось доступности функции. Вопреки опасениям некоторых игроков, DLSS 5 не станет обязательной технологией. Как и предыдущие версии DLSS, она будет реализована в виде переключателя в настройках игры — желающие смогут ее отключить.

Глава Bethesda Тодд Ховард высоко оценил данную технологию. По его словам, он всегда хотел, чтобы игры студии выглядели именно так, но ранее этому мешали технические ограничения.

* все скриншоты из видео NVIDIA