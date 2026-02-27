Сайт Конференция
Global_Chronicles
Pokémon 10-го поколения анонсировали для Switch 2 с релизом в 2027 году
На презентации Pokémon Presents представили игры Pokémon Winds и Pokémon Waves. Десятое поколение серии выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch 2 не раньше 2027 года.

В день 30-летия релиза Pokémon Red и Green в Японии компания The Pokémon Company завершила шоу Pokémon Presents анонсом новой основной части серии. Проект сразу обозначили как эксклюзив для следующей консоли Nintendo, что задало тон всей презентации. 

Pokémon Winds и Pokémon Waves сохраняют формат открытого мира. Разработчики добавили возможность исследования подводных локаций — часть геймплея теперь проходит под водой. Релиз намечен на будущий год; точную дату пока не называют, но ранее основные части серии обычно выходили осенью.

На презентации показали трех стартовых покемонов: травяного Браута, огненного Помбона и водного Геккуа. Серия сохранила традиционное распределение типов.

Новый регион пока не получил официального названия, при этом визуально он напоминает страны Юго-Восточной Азии. Кроме анонса десятого поколения, организаторы подтвердили релиз Pokémon Champions в апреле 2026 года и добавление Pokémon XD: Gale of Darkness в библиотеку Nintendo Classics в марте нынешнего года.


* Все изображения - The Pokémon Company

#игры #nintendo switch 2 #the pokémon company #pokémon presents #pokémon waves #pokémon winds
Источник: wccftech.com
