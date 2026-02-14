Сайт Конференция
Global_Chronicles
OpenAI запустила GPT-5.3-Codex-Spark на чипах Cerebras вместо NVIDIA
WCCFTech сообщает, что OpenAI задействовала оборудование Cerebras для работы своей новой модели GPT-5.3-Codex-Spark. Это первый случай масштабного использования альтернативных чипов для инференции ИИ за пределами инфраструктуры NVIDIA.

Рынок аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта долгое время оставался вотчиной NVIDIA. Но ситуация начала меняться. В релизе новой модели Codex компания OpenAI раскрыла детали о вычислительной инфраструктуре. Как отмечает WCCFTech, помимо решений NVIDIA, в работе задействовали чипы Cerebras WSE-3.

Изображение - Prompt Engineering/youtube.com

Может быть интересно

Речь идет о версии GPT-5.3-Codex-Spark, которую OpenAI позиционирует как инструмент для работы в реальном времени. Разработчики заявляют о двукратном сокращении времени до получения первого токена — ключевого показателя для интерактивных задач. Такого результата добились за счет оптимизации конвейеров и, что важнее, использования архитектуры Cerebras.

OpenAI утверждает, что в этом релизе время до получения первого токена сократилось на 50%, что, безусловно, является впечатляющей цифрой. Именно поэтому с Codex-Spark OpenAI достигает 1000 транзакций в секунду, что, как утверждается, сравнимо с производительностью «парного программиста-человека».

Выбор в пользу Cerebras объясняется спецификой нагрузки. Инференция с низкой задержкой требует иного подхода, чем пакетная обработка, на которую заточены решения NVIDIA Blackwell. Использовать GPU NVIDIA для таких сценариев экономически невыгодно.

При этом в OpenAI подчеркивают: в вопросах масштабируемого вывода данных NVIDIA по-прежнему доминирует. Blackwell позволяет снижать стоимость токенов в разы, и основным партнером лаборатории остается именно NVIDIA.

#nvidia #ии #openai #wccftech #cerebras #codex #инференция #gpt-5.3-codex-spark
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Котэ
17:57
Европцы так собираются свой суверенный интернет делать в космосе, через свои же спутники - о чем бредят во всех сми, при этом запуская американские спутники,
Европейская ракета-носитель Ariane 6 вывела на орбиту более 30 спутников группировки Amazon Leo
Михаил Авраменко
17:49
А чем не устраивает 8 июля, День Петра и Февронии?
Депутат Госдумы Свинцов предложил создать в России праздник по аналогии с Днём святого Валентина
Котэ
17:48
Теперь микрософт бросило все силы индусов и ии на это решение, которое было ещё на заре Винды. Спустя пол года обещали выкатить. Конечно, они опят всё сломают. Затем спустя ещё пару лет, выпуская патч...
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
Котэ
17:39
Надо же додуматься рекомендовать ADATA, которая использует отбракованные модули памяти, не прошедшие заводские тесты у производителя. >>> Оптимальным выбором выглядит процессор Core i5-14600KF, с е...
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
Сергей Анатолич
17:35
Значит орки!
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
baran
17:30
Вот это интересная тема, в конце 90-х классная группа была Tristania с вокалом Vibeke Stene Ну и как же можно забыть Theatre of Tragedy с Liv Kristine
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
apolloo1001
17:22
Так этот упырь главный по запретам, всего и вся
Депутат Госдумы Свинцов предложил создать в России праздник по аналогии с Днём святого Валентина
Котэ
17:22
Скорее черти!
Глава NASA планирует приехать на Байконур во время следующего запуска «Союза»
Слёзы Штеуда
16:49
А смысл в так называемом процессоре? Мало того, что он деградирует, так ещё на DDR4 это убожество далеко не уйдёт от Zen3
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
Алексей Ковко
16:41
Надо распиновку смотреть, прежде чем подключать диск. На разных блоках питания, контакты могут быть расположены по разному. Используйте только родные кабели.
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
