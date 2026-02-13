Сайт Конференция
Global_Chronicles
General Motors с Ford и Stellantis потеряли более $50 млрд на фоне обвала спроса на электромобили
The Wall Street Journal сообщает, что три крупнейших автопроизводителя Детройта — General Motors, Ford и Stellantis — объявили о списании активов на сумму более 50 миллиардов долларов.

Почти десятилетие детройтская тройка вкладывала миллиарды в электрификацию: переоборудовала заводы, создавала совместные предприятия по выпуску батарей, обещала новую эру вождения. Но, как пишет The Wall Street Journal, сейчас пришло время расплачиваться. GM, Ford и Stellantis списали более 50 миллиардов долларов, связанных с их электромобильным бизнесом – это одно из крупнейших падений в истории автопрома.

Источник: Bloomberg

Может быть интересно

Последней каплей стала отмена федеральной налоговой льготы в 7500 долларов на покупку электромобилей. Ее отменили прошлой осенью вместе с требованиями по топливной эффективности. Реакция рынка не заставила ждать: в четвертом квартале продажи электромобилей в США рухнули более чем на 30%. Даже разрекламированные модели вроде Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck, которые годами собирали предзаказы, сразу перестали интересовать американцев.

Ford отреагировал жестче всех. Компания сворачивает масштабную программу электрификации. Генеральный директор Джим Фарли прямо заявил: нет смысла вкладывать миллиарды в электромобили, которые никогда не принесут прибыли. Теперь Ford сосредоточится на выпуске одного недорогого электропикапа к 2027 году. Кроме того, компания разорвала совместное предприятие с корейской SK On по производству батарей.

GM выбрал более осторожную стратегию. Компания по-прежнему верит в электрические грузовики, но масштабы амбиций серьезно урезала. Тысячи рабочих уволены на заводах в Мичигане, Огайо и Теннесси. Вместо производства электромобилей эти предприятия вернутся к выпуску бензиновых двигателей V-8.

Stellantis, владеющая Jeep, Ram и Chrysler, зафиксировала самое крупное списание. Компания продает долю в аккумуляторном бизнесе и сворачивает ключевые партнерства. Гендиректор Антонио Филоса признал: отрасль переоценила темпы энергоперехода и потеряла связь с реальными потребностями покупателей.

Последствия выходят за пределы балансов автогигантов. По данным Atlas Public Policy, в прошлом году аннулировали более 20 миллиардов долларов инвестиций в заводы по производству электромобилей и батарей. Города на Среднем Западе и Юго-Востоке США, рассчитывавшие на рабочие места, остались у разбитого корыта.

Пока Детройт отступает, китайская BYD наращивает обороты. Компания из Шэньчжэня обогнала Tesla по объему поставок и в прошлом году продала за пределами Китая более миллиона машин — вдвое больше, чем годом ранее. Правда, и у BYD проблемы: внутренний рынок замедляется, а Европа, Канада и Бразилия вводят пошлины на китайский импорт.

Автопроизводители в США сделали ставку на то, что спрос на электромобили будет расти, а государство продолжит субсидировать этот рост. Реальность оказалась другой. Как только убрали налоговые льготы, продажи просели. Теперь компаниям приходится возвращаться к тому, что действительно покупают люди. Цена ошибки — $50 миллиардов.

#электромобили #ford #general motors #stellantis #the wall street journal #wsj
Источник: wsj.com
