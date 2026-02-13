«Газета.ru» сообщает, что российская IT-компания «Стахановец» научилась определять профессиональное выгорание сотрудников по их общению в корпоративных чатах.

В пресс-службе компании «Стахановец» рассказали «Газете.ru» о необычном способе диагностики эмоционального состояния работников. Специалисты проанализировали паттерны общения в корпоративных мессенджерах и выяснили, что замена слов смайлами может сигнализировать о скором увольнении.

@ Altitude Visual/Shutterstock/FOTODOM

Исследование показало: если сотрудник, который раньше писал развернутые сообщения, вдруг начинает активно использовать короткие реакции вроде «ок» или «отлично», частота таких эмодзи вырастает на 45–70%. Это первый тревожный звоночек.

Второй маркер — рост доли нейтральных или формальных эмодзи больше чем на треть. Когда человек вместо «спасибо» просто шлет «браво» в виде хлопающих ладоней, это говорит об эмоциональном отдалении.

Еще один признак — сокращение средней длины сообщений примерно на 40%. При этом общая активность в чатах может оставаться прежней, поэтому руководитель не всегда замечает проблему.

В «Стахановце» подчеркивают: изменения в стиле общения проявляются за три-четыре месяца до того, как сотрудник напишет заявление об уходе.