Портал GizmoChina опубликовал материал, в котором обратил внимание на утекшие рендеры будущего гибрида Lenovo. Речь идет о ThinkPad X13 Detachable — его должны представить в марте на выставке MWC.

В сеть уже попали рендеры ThinkPad X13 Detachable — преемника X12, который вышел пару лет назад. Источником выступило издание Windows Latest, а GizmoChina оперативно перепостило снимки и собрало ключевые изменения.

Первое, что бросается в глаза, — экран. Рамки наконец-то привели в порядок: они заметно тоньше, чем у предшественника, а диагональ подросла с 12,3 до 13 дюймов. При этом габариты самого устройства, судя по картинкам, почти не изменились.

С портами у новинки полный порядок. С обоих торцов расположились USB-C, так что с выбором стороны для зарядки мучиться не придется. Кроме того, Lenovo не стала вырезать 3,5-мм аудиовыход и слот Kensington — для бизнес-линейки это все еще актуально.

Производительность пока под вопросом. В прошлом поколении стояли процессоры Intel Core Ultra 7, поэтому логично предположить, что свежую версию оснастят чипами Panther Lake. Но официального подтверждения, разумеется, нет — придется подождать марта.

Клавиатура по-прежнему съемная, но крепится под углом, а не горизонтально, как у Microsoft Surface Pro. Трекпоинт и физические кнопки остались на месте. Стилус по-прежнему прячется в корпусе, но слот под него переделали — по уверениям источника, он стал занимать меньше места.

С безопасностью тоже порядок. Фронтальная камера прикрыта механической шторкой, а сканер отпечатков пальцев производитель разместил рядом с тачпадом. В паре с инфракрасной камерой это дает полноценную двухфакторную аутентификацию через Windows Hello.

* все фото издания GizmoChina