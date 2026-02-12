Notebookcheck сообщает о крайне неординарной акции норвежского онлайн-ритейлера Komplett.no, приуроченной к выходу GTA 6.

В Осло заметили рекламные плакаты с неожиданным предложением. Норвежский ритейлер Komplett.no пообещал бесплатную копию GTA 6 каждому, у кого 19 ноября 2026 года родится ребенок. Пользователь Reddit с ником Lujah сфотографировал постер, а видео в Instagram * подтвердило — розыгрышем здесь не пахнет. Кампания стартует чуть более чем за девять месяцев до запланированного релиза, и это, видимо, не совпадение.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Подробностей у акции пока мало. Komplett.no официально ничего не анонсировал, информация разошлась через соцсети. Неясно, распространяется ли предложение только на клиентов магазина и действует ли оно за пределами Норвегии.

Ритейлер с иронией отмечает: даже если GTA 6 будет стоить 100 долларов, ребенок обойдется заметно дороже. Так что решение об участии стоит принимать взвешенно.

Есть и другой риск. Rockstar уже дважды переносила игру. Если дату сдвинут в третий раз, геймеры, планировавшие пополнение в семье под релиз, получат ребенка, но не получат GTA 6. Условия акции на этот случай, судя по всему, не распространяются.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ