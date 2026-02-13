Live Science сообщает об эксперименте нейробиологов из США: звуковые подсказки во сне влияли на содержание сновидений и повышали шансы решить головоломки утром.

В 2010 году вышел фильм «Начало», где герои влезали в чужие сны, чтобы красть идеи. Новое исследование, о котором рассказало издание Live Science, доказывает: это не совсем фантастика. Группа Кена Паллера (Ken Paller) из Северо-Западного университета (Northwestern University) научилась проникать в сновидения добровольцев и менять их содержание.

Может быть интересно

Источник изображения: WHOOPEE

Двадцать участников отобрали по одному признаку — они либо практиковали осознанные сновидения, либо интересовались ими. Сначала добровольцы решали головоломки со спичками: надо переложить пару палочек, чтобы получить другую фигуру. Каждой задаче назначили уникальную звуковую тему: гитарный рифф, свист, мелодия на стальных барабанах. Головоломки подобрали сложные — к моменту отхода ко сну у каждого оставалось несколько нерешенных.

Ночью ученые следили за электроэнцефалограммой. Как только наступала фаза быстрого сна, когда человек видит самые яркие сны, команда Карен Конколи (Karen Konkoly) начинала воспроизводить саундтреки, связанные с головоломками, которые участникам не удалось решить. Сразу после этого добровольцев будили и просили записать сны в дневник.

Три четверти испытуемых сообщили, что видели сны, связанные с головоломками. Причем чаще всего им снились именно те задачи, под которые ночью играла музыка. Шестеро сумели войти в осознанное сновидение и подать сигнал — движением глаз или изменением дыхания.

Утром участники снова сели за те же головоломки. Добровольцы решили 42% головоломок, которые им снились, и только 17% тех, которые им не снились.

Тут исследователей ждал сюрприз. «Добровольцы, чьи движения глаз указывали на то, что они видели осознанные сны, реже решали головоломки, чем те, у кого были неосознанные сны, связанные с этими головоломками». Кен Паллер осторожен: шесть случаев — слишком маленькая выборка для окончательных выводов. Эмма Петерс (Emma Peters) из Бернского университета, не участвовавшая в работе, предположила, что творчеству нужна свобода. Контроль убивает странные ассоциации, а именно они рождают новые решения.

Авторы не утверждают, что раскрыли тайну творческого сна. Они не могут исключить, что главную роль играют другие фазы сна, а сновидения — лишь отражение мозговой активности.