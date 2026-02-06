TechPowerUp сообщает об анонсе нового многопользовательственного тактического шутера Wardogs на 100 игроков.

Студия Bulkhead после нескольких лет разработки показала свой проект — масштабный тактический шутер Wardogs. Как передает TechPowerUp, игра, рассчитанная на 100 игроков на одной карте, обзавелась трейлером и подробностями на странице в Steam .

В основе замысла — сражения 100 человек, разбитых на три команды, на единой карте площадью 256 км². Авторы подчеркивают: это не очередная королевская битва и не экстракшн. Вместо этого они делают ставку на «тотальную войну» с разрушаемыми объектами, строительством и акцентом на командное взаимодействие.

Одновременно с трейлером на странице в Steam появились системные требования. Они умеренные: для старта подойдет видеокарта уровня GTX 1660 и 16 ГБ оперативной памяти. Это говорит о потенциальной оптимизации.





Но есть и спорный момент. Игра будет использовать защиту Easy Anti-Cheat. Это ставит крест на работе под Linux, включая Steam Deck, если разработчики не активируют специальную поддержку. Гарантий по этому поводу пока нет.

Экономика в Wardogs построена на сохранении игровой валюты между сессиями. На стартовые 10 000 долларов нужно покупать оружие и технику. Цель матча — удерживать контроль над динамической зоной на карте. Ориентировочный релиз — 2026 год, но сначала пройдет закрытое тестирование.

