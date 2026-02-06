Tom's Hardware сообщает, что компания NVIDIA определилась со сроками выхода крупного обновления своих технологий рейтрейсинга.

Новое поколение фирменной технологии масштабирования от NVIDIA обрело четкие временные рамки. Как пишет Tom's Hardware со ссылкой на источники, в апреле выйдет обновление DLSS 4.5, которое принесет два новых режима генерации кадров.

Изображение издания TweakTown

Анонс состоялся еще на CES, но конкретную дату назвали позже. Согласно данным немецкого издания Hardware Luxx, релиз запланирован на апрель 2026 года. В основе апдейта — две ключевые функции: Multi Frame Generation 6X и Dynamic Multi Frame Generation.

Первый режим, как следует из названия, увеличивает количество кадров, создаваемых искусственным интеллектом, вплоть до шестикратного. Но главный интерес, судя по всему, вызывает именно динамическая версия технологии. Ее суть в гибкой адаптации.

Вместо фиксированного множителя система сама переключается между режимами генерации (от 2X до 6X), чтобы удерживать стабильную частоту кадров, например, точно на уровне частоты обновления монитора. Это прямой ответ на запрос владельцев дисплеев с высокой частотой и требовательных игр AAA-класса.

Журналисты Tom's Hardware уже тестировали прототип технологии в The Outer Worlds 2. По их словам, игра на GeForce RTX 5070 демонстрировала стабильные 200+ FPS с плавным переключением между режимами. Окончательные выводы, впрочем, они намерены сделать после апрельского релиза, когда технология станет общедоступной.