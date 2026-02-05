WCCFTech сообщает, что в четвертом квартале 2025 года почти 60% выручки тайваньской компании MediaTek пришлось на продажу чипсетов для смартфонов.

Как сообщает WCCFTech, успех чипсетов MediaTek для смартфонов, включая Dimensity 9500, в IV квартале 2025 года создал и проблему — сильную зависимость. На фоне прогноза о снижении поставок чипов в 2026 году из-за дорожающей памяти, компания планирует переориентировать бизнес.

Изображение издания WCCFTech

Доля доходов от мобильных SoC достигла 59%. Но аналитики Counterpoint Research предупреждают, что именно MediaTek пострадает сильнее других производителей из-за роста цен на DRAM и NAND, который увеличит стоимость готовых устройств и ослабит спрос.

В ответ компания делает ставку на три ключевых сегмента. Направление Smart Edge выросло на 18% в годовом исчислении и должно компенсировать ожидаемое падение мобильной выручки уже в I квартале 2026 года. Бизнес по выпуску специализированных интегральных схем (ASIC) для центров обработки данных планирует выйти на оборот в миллиард долларов. А сегмент Connectivity, включающий модемы 5G и чипы Wi-Fi 7, принес в 2025 году более 3 миллиардов долларов.

Параллельно MediaTek расширяет активность на автомобильном рынке. Партнерство с DENSO открывает путь для систем помощи водителю (ADAS). Совместная разработка с NVIDIA — чипы N1 и N1X для высокой вычислительной мощности при низком энергопотреблении — нацелена на конкуренцию с Apple Silicon и Qualcomm Snapdragon. Их анонс ожидается во второй половине 2026 года.

Прогноз MediaTek на первый квартал текущего года уже предполагает снижение общей выручки на 6%. Чтобы сохранить позиции, компании теперь жизненно необходимо, чтобы новые направления роста начали приносить деньги быстрее, чем стагнирует рынок смартфонов.