TechXplore сообщает о планах Международного олимпийского комитета по внедрению систем искусственного интеллекта в судейство.

Согласно публикации на сайте TechXplore, Международный олимпийский комитет (МОК) активно движется к использованию искусственного интеллекта на Играх, начиная с зимней Олимпиады 2026 года в Милано-Кортине. Однако параллельное академическое исследование показывает, что помимо точности на первый план выходят вопросы легитимности, культурных ценностей и даже новых форм предвзятости.

Francesco Scaccianoce, Getty Images

Может быть интересно

МОК видит в технологии решение давних проблем: человеческие ошибки, непоследовательность оценок и скандалы, подобные случаю с гимнасткой Джордан Чайлз (Jordan Chiles) в Париже-2024 или договорным судейством в Солт-Лейк-Сити-2002. На Олимпиаде-2026 системы ИИ могут помочь судьям в фигурном катании, точно подсчитывая обороты в прыжках, а в биг-эйре и прыжках с трамплина — измеряя высоту и углы.

Но исследование, процитированное изданием, выявило несколько парадоксов. Во-первых, ИИ может стать слишком точным. Алгоритм способен наказать гимнаста за отклонение ноги на пару градусов от идеала — за погрешность, которую человеческий глаз просто не замечает. Это меняет саму концепцию «идеального исполнения».

Во-вторых, декларируемая объективность ИИ может оказаться мифом. Если алгоритм обучали преимущественно на данных о выступлениях мужчин или спортсменов с доминирующим стилем, он может непреднамеренно дискриминировать другие типы телосложения или манеру исполнения.

Особая сложность — субъективные компоненты. В гимнастике и фигурном катании ценят художественность и эмоциональную выразительность, а ИИ с трудом формализует эти понятия. В экстремальных видах спорта, таких как сноуборд, и вовсе чтят стиль, креатив и готовность к риску. История с американкой Линдси Джейкобеллис (Lindsey Jacobellis), которая в 2006 году проиграла золото из-за захвата доски — жеста, уважаемого в ее субкультуре, — ярко показывает конфликт между духом спорта и строгими критериями.

Пилотные тесты уже идут. На X Games 2025 ИИ анализировал выступления в сноуборд-суперпайпе, работая параллельно с судьями-людьми. Реакции разделились: одни ждали большей прозрачности, другие опасались, что система не оценит принципиально новый, никогда ранее не исполнявшийся трюк.

Таким образом, внедрение ИИ — это не только технический апгрейд. Технология меняет подготовку спортсменов и впечатления зрителей через продвинутые повторы и графику. Но главный вопрос, на который обращает внимание исследование, процитированное TechXplore, — институциональный. Если ИИ начнет определять стандарты совершенства на самом высоком уровне, это неизбежно повлияет на тренировки, судейство низших лиг и эволюцию видов спорта в долгосрочной перспективе. Таким образом, проблема, стоящая перед олимпийским спортом, не только технологическая, но и институциональная и культурная: как предотвратить подрыв ИИ тех самых ценностей, которые придают каждому виду спорта смысл?