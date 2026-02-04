Сайт Конференция
Global_Chronicles
МОК тестирует ИИ для судейства на Олимпиаде-2026 и пока вопросов пока больше, чем ответов
TechXplore сообщает о планах Международного олимпийского комитета по внедрению систем искусственного интеллекта в судейство.

Согласно публикации на сайте TechXplore, Международный олимпийский комитет (МОК) активно движется к использованию искусственного интеллекта на Играх, начиная с зимней Олимпиады 2026 года в Милано-Кортине. Однако параллельное академическое исследование показывает, что помимо точности на первый план выходят вопросы легитимности, культурных ценностей и даже новых форм предвзятости. 

Francesco Scaccianoce, Getty Images

МОК видит в технологии решение давних проблем: человеческие ошибки, непоследовательность оценок и скандалы, подобные случаю с гимнасткой Джордан Чайлз (Jordan Chiles) в Париже-2024 или договорным судейством в Солт-Лейк-Сити-2002. На Олимпиаде-2026 системы ИИ могут помочь судьям в фигурном катании, точно подсчитывая обороты в прыжках, а в биг-эйре и прыжках с трамплина — измеряя высоту и углы.

Но исследование, процитированное изданием, выявило несколько парадоксов. Во-первых, ИИ может стать слишком точным. Алгоритм способен наказать гимнаста за отклонение ноги на пару градусов от идеала — за погрешность, которую человеческий глаз просто не замечает. Это меняет саму концепцию «идеального исполнения».

Во-вторых, декларируемая объективность ИИ может оказаться мифом. Если алгоритм обучали преимущественно на данных о выступлениях мужчин или спортсменов с доминирующим стилем, он может непреднамеренно дискриминировать другие типы телосложения или манеру исполнения.

Особая сложность — субъективные компоненты. В гимнастике и фигурном катании ценят художественность и эмоциональную выразительность, а ИИ с трудом формализует эти понятия. В экстремальных видах спорта, таких как сноуборд, и вовсе чтят стиль, креатив и готовность к риску. История с американкой Линдси Джейкобеллис (Lindsey Jacobellis), которая в 2006 году проиграла золото из-за захвата доски — жеста, уважаемого в ее субкультуре, — ярко показывает конфликт между духом спорта и строгими критериями.

Пилотные тесты уже идут. На X Games 2025 ИИ анализировал выступления в сноуборд-суперпайпе, работая параллельно с судьями-людьми. Реакции разделились: одни ждали большей прозрачности, другие опасались, что система не оценит принципиально новый, никогда ранее не исполнявшийся трюк.

Таким образом, внедрение ИИ — это не только технический апгрейд. Технология меняет подготовку спортсменов и впечатления зрителей через продвинутые повторы и графику. Но главный вопрос, на который обращает внимание исследование, процитированное TechXplore, — институциональный. Если ИИ начнет определять стандарты совершенства на самом высоком уровне, это неизбежно повлияет на тренировки, судейство низших лиг и эволюцию видов спорта в долгосрочной перспективе. Таким образом, проблема, стоящая перед олимпийским спортом, не только технологическая, но и институциональная и культурная: как предотвратить подрыв ИИ тех самых ценностей, которые придают каждому виду спорта смысл?

#искусственный интеллект #ии #олимпийские игры #мок #techxplore #судейство
Источник: techxplore.com
Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
00:12
На картоне тоже можно деньги экономить.
Politico: Во Франции планируют запретить чиновникам использовать Google Meet и Zoom
Сергей Анатолич
23:34
Так первый же недостаток, цена, станет ещё большим недостатком. Если сейчас цена высока, кто ж за ещё более высокую цену её брать будет? Эту машину не рысачит по трассам берут, а на рыбалку или охоту ...
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
Сергей Анатолич
23:29
Короче, всё понятно, что ничего не понятно. Этой тёмной материей/энергией можно вообще всё что угодно объяснить. Если что то не понятно, говори, что это всё тёмная материя или энергия виновата, повед...
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
swr5
23:20
А TPM 2.0 отключил?
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
swr5
23:16
Red Hat Enterprise Linux поставь.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
22:52
Какой УЖАС.
Пять процессоров AMD Ryzen 9000 вышли из строя на материнских платах ASRock за один день
Stanislav_i
22:42
Лично я на W11 сразу ставлю Classic Shell со старым меню пуск, K-Lite Codec Pack с плеером Media Player Classic и по мелочи, ASDSEE, 7-zip и т.п. Copilot в глаза не видел, никаких проблем не проявляло...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Павел Ломин
22:08
И полностью ошибся. Попробуй еще, подключи интеллект. CentOS Stream - тоже стал тестовым полигоном, поэтому оно и стало ненужно. Короче. Это разный уровень. Хотябы в других, проверенных временем дистр...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Purga
21:53
Так Нива должна была выглядеть 15 лет назад.
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
zik3ak
21:50
К сожалению есть понятие как требования безопасности... На работе требуют держать самую свежую ось на своем пк, или работать на корпоративном ноуте.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
