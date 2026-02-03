Сайт Конференция
Global_Chronicles
Archaeology News: В Ираке нашли руины потерянного портового города Александра Македонского
Издание Archaeology News Online Magazine сообщает, что международная команда археологов идентифицировала руины Александрии на Тигре в южном Ираке. Это был крупный портовый город, основанный Александром Македонским в IV веке до н.э.

Портал Archaeology News Online Magazine рассказал о завершении многолетних поисков одного из «потерянных» городов Александра Македонского. Археологи подтвердили, что руины в районе Джебель-Хайябер на юге Ирака — это остатки крупного порта Александрии на Тигре, который связывал Месопотамию с торговыми путями до самой Индии.

Фото издания Archaeology News Online Magazine

Историки знали о городе Харакс Спасину из древних текстов, но его точное местонахождение оставалось загадкой десятилетиями. Первые намеки появились еще в 1960-х, когда британский ученый Джон Хансман разглядел на аэрофотоснимках очертания большого поселения. Однако начавшаяся война между Ираком и Ираном надолго сделала этот приграничный район недоступным — часть руин даже поглотили военные укрепления.

Местоположение Александрии/Харакса. Фото: Стефан Р. Хаузер

К систематическим исследованиям вернулись только в 2014 году. То, что на поверхности казалось невысоким хребтом, оказалось городской стеной длиной более километра. Чтобы понять масштабы, ученые провели масштабную наземную разведку, обойдя пешком сотни квадратных километров, и привлекли современные технологии.

Они использовали дроны для детальной фотосъемки и магнитометры для сканирования подземных структур. В итоге перед ними четко проступил план большого города, построенного по классической гипподамовой сетке. Широкие улицы, огромные жилые кварталы, храмовые комплексы, мастерские с печами, каналы и портовые акватории — все это удалось зафиксировать. Особенно археологов впечатлили размеры некоторых жилых зон, превосходящие аналоги в других городах эпохи.

Анализ показал четкое зонирование: жилые районы рядом с храмами, промзоны у воды, а отдельная огороженная территория, вероятно, служила дворцом или садами. Спутниковые снимки также показали систему каналов и обширные поля к северу от города, которые кормили его население.

Источник: archaeologymag.com
