ТАСС сообщает о заявлении главы думского комитета по информполитике Сергея Боярского относительно игровой платформы Roblox.

Как передает ТАСС, председатель профильного думского комитета Сергей Боярский высказал скептическую позицию по поводу возможного возвращения Roblox в российскую юрисдикцию. Политик объяснил это отсутствием видимых существенных шагов со стороны компании.

Боярский заявил, что в публичном поле не наблюдает «никаких кардинальных изменений» в позиции платформы. Поэтому, по его словам, поднимать тему разблокировки пока преждевременно.

При этом депутат сделал важную оговорку. Конкретной информацией о перспективах работы сервиса в России, по его мнению, владеет только Роскомнадзор. Именно это ведомство в декабре ограничило доступ к Roblox из-за распространения запрещенного контента. Позже регулятор выразил готовность к диалогу после заявлений платформы о намерении соблюдать российские законы. Однако, судя по реплике Боярского, этих заявлений оказалось недостаточно для снятия ограничений.