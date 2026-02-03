Minix Neo Z95 — полноценный компьютер на базе Intel N95

GizmoChina сообщает о выходе нового мини-ПК Minix Neo Z95, главная особенность которого — экстремально малые габариты. Устройство размером с пачку карт позиционируется как полноценная настольная система для базовых задач.

Изображение - GizmoChina

Габариты материнской платы составляют примерно 88 на 88 миллиметров при высоте 43 мм. Такой размер позволяет буквально удерживать компьютер в одной руке. В основе системы лежит не самый новый, но энергоэффективный процессор Intel N95 с четырьмя ядрами и частотой до 3,4 ГГц. Этого достаточно для офисной работы, веб-серфинга и просмотра видео, но не для игр или сложного монтажа. Производитель комплектует устройство 16 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5X и твердотельным накопителем на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0. Память впаяна в плату, а SSD можно заменить.

При своих размерах Neo Z95 предлагает солидный набор разъемов. На борту есть три порта USB 3.2, два выхода HDMI и один DisplayPort для подключения до трех мониторов одновременно. Также присутствуют два гигабитных Ethernet-порта и аудиоразъем. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows, системой активного охлаждения и поддержкой крепления VESA. Это позволяет незаметно закрепить его на тыльной стороне монитора. Официальную цену компания Minix пока не объявила.