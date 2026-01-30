Издание «Известия» сообщает - цены на гаджеты могут вырасти на 10–30%, а первые партии по новым прайсам поступят в магазины уже в марте-апреле.

Крупные розничные сети и дистрибьюторы в России начали получать от производителей обновленные прайс-листы с повышенными закупочными ценами. Источники издания «Известия» в ритейле связывают это с глобальным подорожанием ключевых компонентов, а именно чипов памяти.

Может быть интересно

Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

Производители электроники из Поднебесной направили российским партнерам уведомления об изменении цен в феврале. Согласно информации, полученной изданием, новые закупочные прайсы уже поступают в розничные сети. Сильнее всего изменения коснутся устройств среднего и высокого класса, а также моделей с большим объемом встроенной памяти.

Главная причина подорожания — резкий рост стоимости компонентов памяти. Спрос на них взлетел из-за активного развития технологий искусственного интеллекта по всему миру. Крупнейшие фабрики, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, сейчас в приоритете выполняют заказы для мощных ИИ-систем, что создало нехватку чипов для производителей потребительской электроники.

«Цены взлетели настолько, что производителям памяти бывает выгоднее расторгать действующие контракты на ее поставку производителям смартфонов, выплачивать неустойку и перезаключать новые уже на других условиях», — приводит издание слова руководителя направления «Электроника» маркетплейса Wildberries.

В результате смартфоны, закупленные по новым ценам, начнут появляться в продаже уже в марте и апреле. По оценкам участников рынка, рост розничной стоимости составит от 10% до 30%. При этом бюджетные модели могут подорожать сильнее, так как доля памяти в их себестоимости выше.

Некоторые эксперты не исключают, что в течение года возможно несколько волн подорожания, а общий рост цен к лету в отдельных сегментах может приблизиться к 50%. В то же время крупные сотовые операторы, такие как МТС и «Мегафон», пока не подтверждают планов по изменению своих розничных цен. По мнению ряда аналитиков, конечная цена для потребителя будет складываться под влиянием нескольких факторов, включая возможные изменения в налогообложении и логистике.