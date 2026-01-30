Издание CarNewsChina сообщает о зимних испытаниях нового спортивного универсала Qijing — совместного продукта Huawei и GAC. Автомобиль тестировали в северных регионах Китая при температуре ниже минус 30 градусов.

Спортивный универсал под брендом Qijing, созданный альянсом Huawei и GAC, прошел этап зимних испытаний в экстремальных условиях. Информация о тестах появилась в официальных аккаунтах марки и стала поводом для публикации в CarNewsChina.

Генеральный директор Qijing Лю Цзямин (Liu Jiamin) называет эту модель «купе-универсалом» из-за характерной покатой линии крыши. Он заявил, что автомобиль начал программу зимних испытаний в северных регионах, где столбик термометра опускается ниже -30°C. По плану, машина должна пройти 33 сложных теста в разных дорожных условиях. Конкретный список проверок представители бренда не раскрыли.

Может быть интересно

Вместо технических деталей компания опубликовала серию фотографий автомобиля в заснеженной местности. На снимках видно, что кузов все еще покрыт камуфляжной пленкой. Тем не менее, угадывается обтекаемый силуэт с рельефными задними крыльями, утопленными дверными ручками и длинным капотом. В переднем бампере заметен активный воздухозаборник, а по бокам от него — дополнительные воздуховоды для охлаждения тормозов.

Модель, которую представили еще в декабре прошлого года, получит систему помощи водителю ADS 4 от Huawei. Производитель позиционирует ее как автомобиль, готовый к автономному вождению уровня L3. Ожидается, что универсал Qijing выйдет на рынок, чтобы конкурировать с моделями ценой около 1 миллиона юаней (≈₽10,9 млн).