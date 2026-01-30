Сайт Конференция
Global_Chronicles
CarNewsChina: Универсал Qijing с ценником в ₽10,9 млн от Huawei и GAC прошел зимние тесты при -30°C
Издание CarNewsChina сообщает о зимних испытаниях нового спортивного универсала Qijing — совместного продукта Huawei и GAC. Автомобиль тестировали в северных регионах Китая при температуре ниже минус 30 градусов.

Спортивный универсал под брендом Qijing, созданный альянсом Huawei и GAC, прошел этап зимних испытаний в экстремальных условиях. Информация о тестах появилась в официальных аккаунтах марки и стала поводом для публикации в CarNewsChina. 

Генеральный директор Qijing Лю Цзямин (Liu Jiamin) называет эту модель «купе-универсалом» из-за характерной покатой линии крыши. Он заявил, что автомобиль начал программу зимних испытаний в северных регионах, где столбик термометра опускается ниже -30°C. По плану, машина должна пройти 33 сложных теста в разных дорожных условиях. Конкретный список проверок представители бренда не раскрыли.

Вместо технических деталей компания опубликовала серию фотографий автомобиля в заснеженной местности. На снимках видно, что кузов все еще покрыт камуфляжной пленкой. Тем не менее, угадывается обтекаемый силуэт с рельефными задними крыльями, утопленными дверными ручками и длинным капотом. В переднем бампере заметен активный воздухозаборник, а по бокам от него — дополнительные воздуховоды для охлаждения тормозов.

Модель, которую представили еще в декабре прошлого года, получит систему помощи водителю ADS 4 от Huawei. Производитель позиционирует ее как автомобиль, готовый к автономному вождению уровня L3. Ожидается, что универсал Qijing выйдет на рынок, чтобы конкурировать с моделями ценой около 1 миллиона юаней (≈₽10,9 млн).

*  все фото издания CarNewsChina 

#huawei #тесты #электромобиль #gac #универсал #carnewschina #зимние испытания #qijing
Источник: carnewschina.com
_ErOp_
18:26
запах будет бомбезный. Вы лучше варежку попробуйте постирать, не надо начинать с носка...
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
ChatoBOT
18:09
Cовсем дядюшка Зю со компашкой своей умишком тронулись, видать.
РИА Новости: Депутаты от КПРФ предложили запретить блокировку соцсетей и мессенджеров
Comandante
17:41
Не обращайте внимание, Ирэн здесь для набивания бессмысленных 15 рублёвых комментариев и срача. Как вы могли заметить она ничего умного и полезного не пишет, а только свою погань.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
17:16
А мне кто-то что-то возражал?) Обзор про мою стрим машину, которая отработала один стрим на новогодний праздниках. Нет никаких предложений, это просто история, не больше. Разумист пришел в комментарии...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
17:13
Это очень жалкая попытка оправдать свою неправоту )))
Апгрейд офисной связки до околоигровой
DTS
17:11
Похоже у него паранойя, если кто-то ему что-то возразил на сайте, то он сразу его записывает в "твинки".
Апгрейд офисной связки до околоигровой
dimkahon
16:43
Ога идеальный комп из б\у гавна и палок... проезд, жилье, одежду, хавчик тоже из этой суммы оплачивал? Или мамочка сыночке-корзиночке помогала? Не свисти мне тут, что значит на хотелки зарабатывать, с...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:41
Исповедь давно закончена. Я вас понял, не нужно продолжать (:
Апгрейд офисной связки до околоигровой
IRanPast
16:40
Колготки стрелочница заштопай. Свободна баба, а от мозгов так на всю жизнь
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
16:38
Самокритично, однако. Бывает...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
