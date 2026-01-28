Samsung Newsroom анонсировал новую функцию для смартфонов Galaxy – специальный режим, который с помощью комбинации аппаратных и программных средств должен защищать информацию на экране от посторонних взглядов, например, в общественном транспорте.

Samsung заявила о создании технологии, призванной решить проблему подглядывания через плечо («shoulder surfing») — когда кто-то посторонний может подсмотреть информацию на экране вашего смартфонв. Как сообщает Samsung Newsroom, эта функция станет ключевой новинкой в будущих флагманах, например, в ожидаемом Galaxy S26 Ultra.

Иллюстрация: Samsung

Суть технологии в том, чтобы ограничить углы обзора экрана. Если смотреть на телефон не под прямым углом, а сбоку, изображение на экране должно становиться неразборчивым. Это позволит, к примеру, проверять банковские уведомления или вводить пин-код в людном месте, не опасаясь посторонних глаз.

Иллюстрация: Samsung

При этом компания подчеркивает, что разрабатывала решение более пяти лет. Инженеры изучали, как и где люди используют телефон, и пытались совместить аппаратные и программные методы. Важно, что функция — не общее решение «для всего сразу». Это гибкий инструмент: пользователь сможет сам решать, для каких именно приложений или сценариев включать повышенную защиту — например, только для окна ввода пароля.

Иллюстрация: Samsung

Важный нюанс: принцип работы не раскрывается. Samsung утверждает, что это не просто программный фильтр, а физическое свойство экрана, но детали остаются коммерческой тайной.

Иллюстрация: Samsung

Функция должна стать частью экосистемы безопасности Knox и, по предварительным данным, дебютирует в следующем месяце в линейке Galaxy S26.