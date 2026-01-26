Издание Tom's Hardware сообщает о возможном резком сокращении самого амбициозного саудовского проекта — города-линии Neom. Гигантский город для 9 миллионов человек так и не построили, но место для тысяч графических процессоров Nvidia нашли.

Саудовская Аравия, судя по всему, признала нереалистичность одного из своих ключевых проектов. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Financial Times , футуристический мегаполис «Линия» (The Line), который должен был протянуться на 170 километров, столкнулся с серьезным пересмотром планов. Вместо города-утопии для 9 миллионов жителей власти рассматривают вариант создания на его месте крупного центра обработки данных для технологий искусственного интеллекта.

Изначальный проект выглядел как научная фантастика. Задумывалось здание-город высотой в 500 метров и шириной всего в 200, растянутое на 170 км, без автомобилей, с автономным транспортом и зеленой энергетикой. Теперь, по данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман (Mohammed bin Salman) планирует нечто «гораздо меньшее». Причина — задержки, перерасход средств и общая «ужесточённая ликвидность» после десятилетия масштабных трат.

В заявлении для FT компания Neom не стала опровергать отчет, а лишь указала, что всегда пересматривает приоритеты проектов в соответствии с экономической целесообразностью. По сути, это косвенное подтверждение.

Новая концепция, как утверждают, будет «совершенно иной» и сфокусируется на промышленности. Прибрежная локация у Красного моря должна решить ключевую проблему Саудовской Аравии в ИИ-гонке — охлаждение серверов. Морскую воду планируют использовать для отвода тепла от вычислительных мощностей. Это актуально: почти все действующие дата-центры в королевстве сейчас работают в регионах, которые считаются слишком жаркими для эффективной работы.

Интерес к ИИ у Эр-Рияда уже подтвержден действиями. В мае прошлого года страна закупила у Nvidia 18 тысяч графических процессоров для своих госдата-центров. Перепрофилирование «Линии» выглядит логичным шагом в этой стратегии, хотя и означает отказ от первоначального грандиозного градостроительного замысла.