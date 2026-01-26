Саудовская Аравия, судя по всему, признала нереалистичность одного из своих ключевых проектов. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Financial Times, футуристический мегаполис «Линия» (The Line), который должен был протянуться на 170 километров, столкнулся с серьезным пересмотром планов. Вместо города-утопии для 9 миллионов жителей власти рассматривают вариант создания на его месте крупного центра обработки данных для технологий искусственного интеллекта.
Изначальный проект выглядел как научная фантастика. Задумывалось здание-город высотой в 500 метров и шириной всего в 200, растянутое на 170 км, без автомобилей, с автономным транспортом и зеленой энергетикой. Теперь, по данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман (Mohammed bin Salman) планирует нечто «гораздо меньшее». Причина — задержки, перерасход средств и общая «ужесточённая ликвидность» после десятилетия масштабных трат.
В заявлении для FT компания Neom не стала опровергать отчет, а лишь указала, что всегда пересматривает приоритеты проектов в соответствии с экономической целесообразностью. По сути, это косвенное подтверждение.
Новая концепция, как утверждают, будет «совершенно иной» и сфокусируется на промышленности. Прибрежная локация у Красного моря должна решить ключевую проблему Саудовской Аравии в ИИ-гонке — охлаждение серверов. Морскую воду планируют использовать для отвода тепла от вычислительных мощностей. Это актуально: почти все действующие дата-центры в королевстве сейчас работают в регионах, которые считаются слишком жаркими для эффективной работы.
Интерес к ИИ у Эр-Рияда уже подтвержден действиями. В мае прошлого года страна закупила у Nvidia 18 тысяч графических процессоров для своих госдата-центров. Перепрофилирование «Линии» выглядит логичным шагом в этой стратегии, хотя и означает отказ от первоначального грандиозного градостроительного замысла.