Маркетплейс начал широкое тестирование новой функции на основе нейросети. Алгоритм анализирует отзывы покупателей и генерирует по ним краткий пересказ, выделяя самые частые характеристики товара

По информации ТАСС, маркетплейс Wildberries внедрил новый инструмент на основе нейросети, призванный упростить выбор для покупателей. Функция под названием «Важное из отзывов» автоматически создает краткое резюме на основе свежих отзывов пользователей.

Искусственный интеллект обрабатывает множество комментариев и вычленяет те моменты, на которые чаще всего обращают внимание покупатели. Эта сводка меняется сама собой, когда на товар поступают новые отзывы. Если один и тот же товар продается в разных модификациях (например, цветах), для каждой из них будет свой пересказ.

Компания запустила ограниченное тестирование функции весной 2025 года. Сейчас опция стала доступна большинству пользователей в мобильном приложении, а позже появится и на сайте.

Алгоритм не меняет рейтинг товара, не удаляет и не подменяет реальные отзывы. Пользователи могут проверить, насколько итоговый текст соответствует действительности, и сообщить о любых ошибках.

