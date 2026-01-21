Слухи указывают, что Apple больше не является крупнейшим источником дохода для TSMC. Этот статус, вероятно, перешел к NVIDIA на волне спроса на решения для искусственного интеллекта.

Долгие годы считалось, что Apple получает от TSMC лучшее и в первую очередь. Но, судя по свежим слухам, эта эпоха вероятно подходит к концу из-за смены приоритетов на рынке полупроводниковой продукции.

Согласно данным, опубликованным на WCCFTech, основанным на слухах от инсайдеров, TSMC может исключить Apple из программы приоритетных поставок. И причина в деньгах: Купертино больше не крупнейший источник дохода для своего ключевого партнера.

Эту роль, по имеющейся информации, перехватила NVIDIA на волне бума искусственного интеллекта. Доля NVIDIA в выручке TSMC, как утверждается, уже достигла 13%. При этом, что интересно, Apple, как сообщается, все еще зарезервировала за собой более половины начальных мощностей под новейший 2-нанометровый техпроцесс для будущих iPhone 18.

Но ключевым событием, на которое ссылаются, стал визит гендиректора TSMC СиСи Вэя в штаб-квартиру Apple. Инсайдеры утверждают, что он приехал с одной целью — объявить о «самом большом повышении цен за последние годы». Сообщается, что из-за колоссального спроса и дефицита мощностей компания будет вынуждена повысить цены на свои чипы. И тот факт, что расчетная стоимость будущего чипа A20 для Apple уже сейчас оценивается в 280 долларов, понятно – рост цен уже стал реальностью.

Раньше привилегии Apple объяснялись ее доминирующими заказами. Теперь, если верить слухам, главным финансовым драйвером для TSMC стала другая компания. Apple вряд ли останется без чипов, но эпоха ее безусловного приоритета подходит к концу.