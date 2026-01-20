Сайт Конференция
Global_Chronicles
CarNewsChina: Chery обещает универсал Liefeng с запасом хода 1500 км даже при -30°C
Бренд Exeed компании Chery объявил о планах оснастить универсал Liefeng твердотельной батареей в 2026 годус запасом хода до 1500 километров.

Chery готовится сделать серьезную заявку на рынке электромобилей. Китайский автопроизводитель намерен начать оснащать свои модели твердотельными батареями, и первой ласточкой станет универсал Liefeng.

 

Согласно данным CarNewsChina, релиз новинки запланирован на этот год. Автомобиль получит твердотельную батарею Chery Rhino S с заявленной плотностью энергии 600 Вт•ч/кг. Компания выбрала для своей разработки оксидный электролит — один из трех основных материалов в этой области.

Производитель акцентирует внимание на двух ключевых преимуществах. Первое — рекордный, по нынешним меркам, запас хода в 1500 километров. Второе, и, возможно, более важное для практического использования, — стабильная работа в сильный мороз. Батарея должна сохранять работоспособность при температуре окружающей среды до -30°C, что традиционно является слабым местом для электромобилей.

Помимо батареи, Liefeng получит и соответствующую силовую установку. Ожидается 800-вольтовая архитектура и электродвигатель, способный раскручиваться до 30 000 оборотов в минуту. Это, по расчетам инженеров, позволит машине разгоняться до сотни менее чем за три секунды.

Первую партию автомобилей с твердотельными батареями Chery планирует выпустить не для розничных клиентов, а для такси и каршеринга. Так компания надеется собрать дополнительные данные в реальных условиях. Крупносерийное производство намечено только на 2027 год.

Эксперты отрасли, как отмечает издание, считают период 2026-2027 годов решающим для оценки реального потенциала твердотельных батарей в электромобилях. На отраслевых конференциях звучат предупреждения, что эта технология пока не готова к массовому внедрению. Так что анонс Chery — это одновременно и амбициозная цель, и большой технологический вызов.

#электромобиль #chery #запас хода #exeed #твердотельная батарея #liefeng
Источник: carnewschina.com
