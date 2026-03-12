Игра вышла эксклюзивно для Nintendo Switch, но это не помешало всего за 4 дня продать 2,2 млн копий

Недавний релиз проекта Pokemon Pokopia эксклюзивно для игровой консоли Nintendo Switch 2 спровоцировал интерес игроков к этой платформе, сделав игру одним из успешных эксклюзивов, который изначально никто не ждал. Об этом сообщает издание Reuters. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВсего лишь за первые 4 дня после релиза было продано более 2,2 миллиона лицензионных копий Pokemon Pokopia, что подтверждает интерес к эксклюзиву Nintendo Switch 2. Сама играла получила весьма положительные отзывы от критиков, включая 89 баллов на портале Metacritic. Неожиданный спрос на игру в США привёл к тому, что у ритейлеров закончились физические копии. Примечательно, что физическая копия игры даже не предусматривает картридж, пользователям продают лишь цифровой ключ для одной активации.

Ситуация также отразилась на стоимости эксклюзива Nintendo Switch 2. На Amazon цена Pokemon Pokopia выросла до 79.99 долларов США, хотя рекомендованная стоимость на 10 долларов дешевле.

Такой неожиданный спрос на Pokemon Pokopia позволил оживить интерес к игровой консоли Nintendo Switch 2, до недавних пор имеющей ограниченное количество эксклюзивных игр. Тем более на фоне роста цен некоторых аксессуаров к консоли в апреле 2025 года.