Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В США разрабатывают виртуальные миры с ИИ-агентами имитирующими поведение живых людей
Цифровые двойники уже совпадают с оригиналами в реакциях на социологические опросы с точностью 85%

Компания Simile создаёт симуляции, где алгоритмы имитируют сложные социальные процессы: от повседневных "бесед на кухне" до политических разногласий и экономических взаимодействий. Эксперименты начались с небольших групп из 25 виртуальных агентов. Сейчас учёные перешли к детальным двойникам заранее известных персонажей. Такие агенты не только отвечают на вопросы, а передают убеждения, свойственные их оригиналам.

Может быть интересно

Изображение: Grok ai

Особый интерес вызывает платформа Moltbook. Это пространство вроде Reddit, но заселенное тысячами ии-агентов. Там алгоритмы демонстрируют неожиданное поведение: обсуждают природу сознания и даже пытаются создавать собственные религии. Люди в соцсетях часто автоматически лайкают популярные посты. ИИ-агенты же, ведут себя скорее наоборот - редко одобряют записи с многочисленными комментариями. Они предпочитают участвовать в дискуссии, а не просто «отмечаться».

Исследование демонстрирует, что алгоритмы воспроизводят коллективные модели поведения: стараются не выделяться из большинства или реагируют на популярный контент. Но объяснить мотивы их действий сложно. Логическое поведение моделей всё ещё сильно отличается от живой психологии. Создавать полноценный виртуальный мир мешает то, что языковые модели лишены человеческой непредсказуемости. Они отлично владеют логикой, но не способны на эмоциональные решения. Кроме того, модели склонны к поддакиванию собеседнику, лишь бы казаться полезными. Из-за этого агентам трудно воссоздавать реальные конфликты и негативные эмоции.

Джеймс Эванс из Чикагского университета, соавтор исследований, отмечает: «Цель исследования — создать настоящую симуляцию с восемью миллиардами человек». Зачем это - пока не ясно. Учёные уже используют ИИ для прогнозирования политических взглядов, по данным за прошедшие года. Люди все чаще обращаются к ботам за эмоциональной и психологической поддержкой. Возможно, скоро разница между социальным поведением человека и его цифровой имитацией окончательно исчезнет. 

#сша #искусственный интеллект #обучение #llm #ии-агенты #виртуальный мир #искусственный интеллект в реальной жизни #искусственный интеллект игры
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
1
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
+
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
13
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
4
Ещё один владелец RTX 5090 столкнулся с расплавлением адаптера 12V-2x6 от MSI
+
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
+
Sapphire показала кластер из двух мини-ПК с процессорами AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
В Египте нашли оставленные 2000 лет назад в гробницах надписи индийского путешественника
+
Xbox следующего поколения будет поддерживать новый набор технологий AMD FSR Diamond и новый DirectX
+
Морская пехота США отказалась от новой винтовки M7 ради проверенной HK416
+
Израильский дайвер нашёл на дне моря возле Хайфы меч крестоносцев
+

Популярные статьи

«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
3
Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
13
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
15:08
лох не мамонт - не вымрет....
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
Дмитрий Малинин
15:07
ИИ теперь подкинули проблем другим производителям комплектующих!
IDC прогнозирует кризис среди производителей ПК из-за проблем с чипами памяти
deema35
14:11
А робот на ногу не наступит?
Роботизированный комплекс с креплением к спине помогает людям переносить грузы с меньшими усилиями
premierepro
13:52
Нефть/бензин заправляется в бензогенератор, от него питаются батареи электромобилей. Это зелёная экономика... Особенно мне нравятся европейцы, если они раньше согласно зелёной экономике, покупали аме...
Honda понесла годовой убыток в размере 15,7 миллиарда долларов из-за расходов на электромобили
OgoGoLog
13:47
Что есть "адекватное" руководство? Я вижу, что для тебя оно адекватное, когда в приоритете выкинуть деньги в форточку ради хотелок по сути левых людей, а не поддерживать на плаву доверенный ему бизнес...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Phantom Lord
13:16
Мозги у тебя не работают
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Вадим Калинников
13:15
Уже спрашивал, но внятного ответа так и не получил: вот пишу я софтину на Qt. Как мне её упаковать в Installer-SH со всеми зависимостями? Или надо упаковывать без зависимостей? Но тогда не понятно что...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
tHE-CROWD
12:56
А я думаю что это мелкий бизнес тарится. Для связи между сотрудниками на небольших расстояниях с относительно высокой надежностью. Зачем подобные девайсы обычным людям в городе лично я представить не...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
Анатолий Шведцов
12:55
адекватное руководство это не про российский бизнес, за рубежом люди инвестируют и получают дивиденды, у нас не работают мировые практики, соответственно наш капитализм не работает, поищи теперь дурак...
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
ЦАГ
12:44
Ну я регистрируюсь в куче платных сервисов, где дают либо первичные кредиты либо пополняют каждый день. В день получаю более 100 генераций картинок , бесплатно.
RevenueCat: Платные ИИ‑приложения теряют подписчиков быстрее обычных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter