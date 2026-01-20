Моддер Садат Сахиб использовал инструменты создания контента в новой игре Hytale для необычного эксперимента. Внутри игры он запустил операционную систему Windows 95.

Новая песочница Hytale только вышла в ранний доступ, но моддеры уже проверяют ее возможности на прочность. Результаты больше напоминают цифровые фокусы.

Инженер Садат Сахиб, известный в интернете под ником iamcxv7, представил свой главный трюк. Внутри игрового мира Hytale он запустил полноценную операционную систему Windows 95. На записи, выложенной в соцсети Х , видно, что система загружается и в целом работает. Управление пока выглядит сложным — вероятно, потому что моддер использует геймпад вместо мыши и клавиатуры.

Это не единственный его эксперимент. Ранее Сахиб показал , как запустить внутри Hytale саму Hytale. А до этого — игру Minecraft, которую часто называют духовным предшественником новой песочницы.

Игра Hytale с самого начала включает обширный набор инструментов для создания контента. Некоторые эксперты даже окрестили её «Minecraft 2.0». Опыты Сахиба наглядно показывают, какой простор для творчества открывают эти встроенные средства. Пока большинство игроков исследуют стандартный мир, моддеры уже строят внутри него собственные.