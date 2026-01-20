В случае выявления высокого риска владелец часов может получить профессиональную телефонную консультацию от партнеров Honor

По данным GizmoChina, Honor анонсировала очередные умные часы, но сделала акцент не на спортивных функциях, а на серьезной медицинской диагностике. Компания заявляет, что ее новинка способна выявлять риски для сердца еще до появления острых проблем.

Honor Watch GS 5 внешне выглядят как типичные современные часы: тонкий алюминиевый корпус, круглый AMOLED-дисплей яркостью 1500 нит и кожаный ремешок. Вес — 26 граммов, защита от воды по стандарту IP68. Главная особенность — система обнаружения сердечно-сосудистого здоровья. Часы анализируют работу блуждающего нерва, измеряя так называемую силу замедления сердечного ритма. Этот метод, по словам Honor, позволяет оценить риск внезапной остановки сердца.

Компания сотрудничала с китайской исследовательской группой под руководством профессора Гу Дунфэна, чтобы адаптировать модель оценки рисков для местных пользователей. Кроме этой функции, часы умеют выявлять признаки мерцательной аритмии, апноэ сна и других нарушений. Они также ведут круглосуточный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови и стресса.

Аккумулятор емкостью 495 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает до 23 дней работы в обычном режиме и до 9 дней с постоянно активным дисплеем. Часы также работают со встроенным помощником YOYO, который может показывать информацию о рейсах, поездках в такси и отслеживать посылки. Продажи Honor Watch GS 5 уже начались в Китае.