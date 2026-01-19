Моддер XNZ из Поднебесной собрала кастомную систему, в которой работают сразу три игровые консоли.

Желание упростить быт иногда приводит к неожиданным инженерным решениям. В случае с игровыми консолями это вылилось в один корпус вместо трех.

Tom's Hardware сообщает, что китайская энтузиастка XNZ объединила PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2 в одной системе. Проект появился из простой идеи: запускать эксклюзивы разных платформ без постоянного переключения устройств. Так родилась Ningtendo PXBOX 5.

Корпус моддер изготовила методом литья по выплавляемым моделям, используя алюминий как более доступную альтернативу фрезеровке на ЧПУ. Форму XNZ подсмотрела у Mac Pro — цилиндр позволил компактно разместить все компоненты. Внутри платы всех консолей закреплены на одной стороне треугольной конструкции, а Switch 2 подключается через отдельную док-станцию и при необходимости извлекается.

За охлаждение отвечает общий треугольный кулер с большим вентилятором, который втягивает воздух снизу, по аналогии с Xbox Series X. Дополняют схему медные пластины и обычная термопаста. При нагрузке SoC PS5 температура держится около 60 градусов.





Все три консоли питаются от одного блока на 250 Вт. Благодаря режиму ожидания переключение между системами занимает всего несколько секунд. Проект полностью цифровой и лишен дисководов, но даже в таком виде выглядит сложно повторяемым в 2026 году.