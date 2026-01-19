Издание Tom's Hardware сообщает о росте цен на видеокарты, вызванном мировым дефицитом памяти DRAM. AMD обещает геймерам, что постарается не перегибать палку, но признает, что полностью удержать цены уже не получится.

Покупатели видеокарт снова оказались в сложной ситуации. Из-за глобального дефицита чипов памяти производителям приходится поднимать цены, и это уже отражается на полках магазинов.

Как пишет Tom's Hardware, розничные цены на видеокарты AMD Radeon серии RX 9000 (RDNA 4) уже подскочили. Флагманская Radeon RX 9070 XT подорожала на 17%. Модели RX 9060 XT с 8 ГБ памяти стали стоить на 10% дороже, а версия RX 9060 XT 16 ГБ — на 14%.

Затронул рост и прошлое поколение. Стоимость Radeon RX 7900 XTX выросла на 10% за три месяца, а бюджетная RX 7600 XT и вовсе подорожала на 13%.

В основе проблемы — острый дефицит памяти DRAM, который вызван ажиотажным спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. По мнению некоторых аналитиков, нехватка может продлиться до конца десятилетия.

Вице-президент AMD Дэвид МакАфи (David McAfee) в интервью Gizmodo заявил, что компания пытается сдерживать цены. Он отметил, что AMD выстроила долгосрочные отношения с поставщиками памяти, чтобы обеспечить стабильные поставки. Но признал: поддерживать прежний уровень цен в текущих условиях — задача нереалистичная.

Tom's Hardware полагает – цены на новые видеокарты конкурента NVIDIA, как ожидается, будут еще выше. Ситуация открывает для AMD окно возможностей — можно привлечь геймеров, сохранив относительно более доступные цены, даже если производительность топовых моделей Radeon и не дотягивает до флагманов NVIDIA. Комментируя данную ситуацию про цены на мощные видеокарты от NVIDIA со своей стороны, предлагаем читателям нашего блога Global_Chronicles ознакомиться с прогнозом, высказанным редактором издания Tweak Town Энтони Гарреффа (Anthony Garreffa), который заявил – NVIDIA «фактически уходит с рынка высокопроизводительных ПК-игр», прекращая выпуск мощных видеокарт ( все подробности и видео инсайдера здесь ). В прошлом месяце розничные продавцы подтверждали Tom's Hardware, что AMD подняла отпускные цены на карты RX 9000 примерно на $10 за каждый 8 ГБ памяти. Дальнейший рост цен уже может быть инициативой самих ритейлеров, реагирующих на рыночный дефицит.

Таблица изменения цен на графические процессоры AMD Radeon за последние три месяца от издания Tom's Hardware

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424