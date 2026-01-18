Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
Издание Guardian сообщает о планах международной команды астрономов снять первое в истории видео черной дыры.

Черные дыры часто рисуют в воображении как нечто ужасающее и всепоглощающее. Теперь ученые намерены показать их динамичную природу, сняв фактически фильм.

 

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) готовится к новой серии наблюдений. С марта по апрель сеть из 12 радиотелескопов по всему миру будет пристально следить за черной дырой в центре галактики Messier 87. Именно эту дыру EHT впервые сфотографировал в 2019 году. Нынешняя цель — получить не статичный снимок, а серию кадров, которые затем объединят в видео.

Профессор Кембриджского университета Сера Маркофф (Sera Markoff), одна из основателей коллаборации, называет эту задачу прорывной. По ее словам, это ускорит научные исследования на порядок. Ученые надеются измерить скорость вращения черной дыры и понять механизм формирования мощных струй плазмы, которые она выбрасывает.

Маркофф подчеркивает, что черные дыры — не «злые пылесосы». Они играют центральную роль в космической экосистеме, влияя на формирование и эволюцию галактик.

Размеры объекта делают съемку возможной. Черная дыра в M87 обладает колоссальной массой — около 6 миллиардов солнечных. Ее горизонт событий сравним по размеру с Солнечной системой. Из-за таких масштабов изменения происходят достаточно медленно, чтобы телескопы успевали их фиксировать.

Собранные данные будут обрабатываться несколько месяцев, так как часть информации физически доставят из Антарктиды только летом. Первое видео черной дыры появится не сразу, но ученые уверены, что оно ожет изменить представления об этих объектах.

#астрономия #видео #черная дыра #guardian #event horizon telescope #m87
Источник: theguardian.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
8
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
4
Live Science: Космос может быть «липкой жидкостью», а не пустым пространством
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
3
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
7
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
10
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
DLSS 4.5 на RTX 3080 снижает fps в Cyberpunk 2077 на фоне DLSS 4 и 3
1
Конвертоплан с поворотными винтами MV-75 заменит в армии США Black Hawk уже в 2027 году
1
Итальянские истребители Eurofighter сопроводили российский десантный самолёт в Прибалтике
1
Американский фонд хочет взыскать с России царский долг на $225 млрд за счёт замороженных активов
4
Carscoops: GM представил в Китае кроссовер Wuling Xingguang 560 по цене эквивалентной ₽667000
1
Phys.org: Ученые впервые сняли в реальном времени движение электронов при разрыве связей
+
Трамп ввёл пошлины на товары из стран поддержавших Данию в споре о Гренландии
3
AMD работает с партнерами для поддержания цен на видеокарты Radeon на рекомендованном уровне
1

Популярные статьи

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
2
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
5
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Дима
21:54
У нас не просрочка была, а движение назад во всём, но военка держалась на разработках СССР и торговала по миру. Не зря так прославился Виктор Бут.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
deema35
21:33
"мутировавшим зомби" А когда-то не требовалось превращать людей в зомби роботов и т.д.
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
Nacvark
21:12
да, но ресурсы не бесконечны. без ядерного оружия всегда оказаться в состоянии, когда ты истощаешься в ходе боевых действий.
Результаты ВМС США по перехвату баллистических ракет Ирана указывают на низкую эффективность SM-3
Malfoi
21:07
просрочка на 3 года это смех в сравнении с нашими просрочками на десятилетия.
Армия США не уложилась в собственные сроки развёртывания гиперзвукового оружия
Толстощекая шлюха Непранов
20:44
Видели уже Диджея Дэвида Гуэтто на пляже когда ты написал это я И мужика рядом с Митсубиси Шлюха Непранов ухахахахаха,просто конченая Да на ещё ,мне тоже пофиг на твое эпало опухшее,мне от него бл...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:42
Можешь выкладывать сколько хочешь мне ровно на это фото. могу выложить свое фото но лицо не увидишь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
https://tenor.com/ru/view/gungan-star-wars-shake-head-gif-15524324 Непранов,читая комменты
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:41
Тряси щеками шлюха сильнее,чтобы свой дешманский Титан Арми с недохдр слюнами забрызгать
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Толстощекая шлюха Непранов
20:39
Долпоеп ,я сверху описал пошагово твои действия Ты правда думаешь что проигнорировать это и не прокомментировать - это выход и прокатит ? Ухахаххахаха Жучара непранов.хитрожорый,скользкий,но тупой
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:26
Эту фотку лично тебе кинул вот такая история и сам знаешь. сам себя выдал это как так то странно получается. ХА-ХА ты ложка.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter