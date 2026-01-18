Издание Guardian сообщает о планах международной команды астрономов снять первое в истории видео черной дыры.

Черные дыры часто рисуют в воображении как нечто ужасающее и всепоглощающее. Теперь ученые намерены показать их динамичную природу, сняв фактически фильм.

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) готовится к новой серии наблюдений. С марта по апрель сеть из 12 радиотелескопов по всему миру будет пристально следить за черной дырой в центре галактики Messier 87. Именно эту дыру EHT впервые сфотографировал в 2019 году. Нынешняя цель — получить не статичный снимок, а серию кадров, которые затем объединят в видео.

Профессор Кембриджского университета Сера Маркофф (Sera Markoff), одна из основателей коллаборации, называет эту задачу прорывной. По ее словам, это ускорит научные исследования на порядок. Ученые надеются измерить скорость вращения черной дыры и понять механизм формирования мощных струй плазмы, которые она выбрасывает.

Маркофф подчеркивает, что черные дыры — не «злые пылесосы». Они играют центральную роль в космической экосистеме, влияя на формирование и эволюцию галактик.

Размеры объекта делают съемку возможной. Черная дыра в M87 обладает колоссальной массой — около 6 миллиардов солнечных. Ее горизонт событий сравним по размеру с Солнечной системой. Из-за таких масштабов изменения происходят достаточно медленно, чтобы телескопы успевали их фиксировать.

Собранные данные будут обрабатываться несколько месяцев, так как часть информации физически доставят из Антарктиды только летом. Первое видео черной дыры появится не сразу, но ученые уверены, что оно ожет изменить представления об этих объектах.