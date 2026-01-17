Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
OpenAI не спасут $40 млрд инвестиций – к 2027 году компания может оказаться в бедственном положении
Как сообщает издание Tom's Hardware, аналитики и эксперты рисуют мрачную финансовую картину для OpenAI. По их оценкам, у компании могут закончиться деньги уже к середине 2027 года.

За впечатляющими демонстрациями ИИ часто скрываются менее приглядные финансовые отчеты. Согласно новым оценкам, экономика бума ИИ может оказаться ловушкой для пионеров этой отрасли.

 

Эксперты, на которых ссылается Tom's Hardware, прогнозируют серьезные финансовые трудности для OpenAI. Согласно прошлогодним отчетам, аналитики ожидали, что к концу 2025 года компания израсходует 8 миллиардов долларов. К 2028 году, по их прогнозам, общая сумма расходов может достигнуть 40 миллиардов. При этом OpenAI рассчитывает выйти на прибыльность только к 2030 году. Разрыв между расходами и доходами выглядит огромным.

Проблема шире одной компании. Экономист Себастьян Маллаби (Sebastian Mallaby) из Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) отмечает, что даже по оптимистичным прогнозам в отрасли ИИ зияет финансовая «черная дыра» объемом в 800 миллиардов долларов. Многие венчурные проекты сжигают деньги быстрее, чем могут их заработать.

Маллаби проводит четкую границу между новыми и устоявшимися компаниями. Microsoft или Meta* уже имеют прибыльный бизнес помимо ИИ. Они могут позволить себе ждать, пока инвестиции в искусственный интеллект окупятся. Для OpenAI, у которой нет другого крупного источника дохода, этот период ожидания становится критическим испытанием. Это создает своего рода «финансовый уроборос» — ситуацию, когда высокие затраты на развитие технологии поглощают сами себя, не принося прибыли в краткосрочной перспективе.

Модель пользовательской лояльности тоже работает против новых компаний. Пока большинство сервисов остаются бесплатными или очень доступными, люди легко переключаются между ними. Создать продукт, который пользователи не захотят менять, — сложная задача. Это произойдет, вероятно, лишь когда ИИ-агенты глубоко встроятся в повседневную жизнь, изучив привычки и предпочтения человека.

Аналитики признают уникальный талант генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) привлекать инвестиции. Однако собранные 40 миллиардов долларов — рекордная для частного рынка сумма — не отменяют отсутствия проверенной бизнес-модели. В этом ключевое отличие от таких гигантов, как Saudi Aramco, которые привлекали сопоставимые средства, уже будучи прибыльными.

При этом картина рынка неоднозначна. Как мы ранее сообщали, новое поколение ИИ-стартапов показывает невероятные темпы роста. По данным The Information, их совокупная годовая выручка удвоилась за семь месяцев, достигнув 30 миллиардов долларов (подробнее об этом читайте здесь).

Ирония в том, что рынок ИИ, начавшийся с таких компаний, как OpenAI, в итоге может лишиться одного или нескольких первопроходцев, в то время как отрасль в целом продолжит стремительно развиваться.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#аналитика #финансы #ии #openai #сэм альтман
Источник: tomshardware.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
3
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
3
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
2

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
11
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
2
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
+

Сейчас обсуждают

Плятская соска Чуков рахит
00:18
Кули коммент исправила трусливая шавка ухвхвх
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
00:17
https://rutube.ru/video/e24d77fa79a451e399546cefbcd39c5e/ Видео подтверждение на модерации. Запустил и на встройке Intel и на AMD RX в Windows 11. Должна работать и работает на Intel и AMD, чем читали...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Плятская соска Чуков рахит
00:16
Ты след оставляешь ,черкаш коричневый по своим трусам цхахахахахах Сьепалось отсюда животное хвастливое. Копрофил любящий унижения
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
00:15
Смотри по аккуратней. а то след оставляешь.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:14
Долпоеп ты решил зарамсить ? Скоро тут тут тук по твоим щекам будут вафля Спасай имущество самое важное (свои щеки и 5080 ) и текай ухвхвхвхах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:13
Снова толстощекая шалава непранов прожимает кнопочку пожаловаться тюк тюк тюк Ибо жаловаться и терпеть - это кредо толстощекой шлюхи Непранова
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
00:12
Смешной шалун.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
00:11
Ухахахаха опять настучал выродок толстощекий Мой айпи был Амстердам а теперь Гамбург А твой айпи - Шебекино толстощекая шлюха ухвхвхвхах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
00:10
Спим, спим :) Когда надо.
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
DTS
00:04
Круто куда-то от сюда пропали комментарии :)
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter