Как сообщает издание Tom's Hardware, аналитики и эксперты рисуют мрачную финансовую картину для OpenAI. По их оценкам, у компании могут закончиться деньги уже к середине 2027 года.

За впечатляющими демонстрациями ИИ часто скрываются менее приглядные финансовые отчеты. Согласно новым оценкам, экономика бума ИИ может оказаться ловушкой для пионеров этой отрасли.

Эксперты, на которых ссылается Tom's Hardware, прогнозируют серьезные финансовые трудности для OpenAI. Согласно прошлогодним отчетам, аналитики ожидали, что к концу 2025 года компания израсходует 8 миллиардов долларов. К 2028 году, по их прогнозам, общая сумма расходов может достигнуть 40 миллиардов. При этом OpenAI рассчитывает выйти на прибыльность только к 2030 году. Разрыв между расходами и доходами выглядит огромным.

Проблема шире одной компании. Экономист Себастьян Маллаби (Sebastian Mallaby) из Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) отмечает, что даже по оптимистичным прогнозам в отрасли ИИ зияет финансовая «черная дыра» объемом в 800 миллиардов долларов. Многие венчурные проекты сжигают деньги быстрее, чем могут их заработать.

Маллаби проводит четкую границу между новыми и устоявшимися компаниями. Microsoft или Meta* уже имеют прибыльный бизнес помимо ИИ. Они могут позволить себе ждать, пока инвестиции в искусственный интеллект окупятся. Для OpenAI, у которой нет другого крупного источника дохода, этот период ожидания становится критическим испытанием. Это создает своего рода «финансовый уроборос» — ситуацию, когда высокие затраты на развитие технологии поглощают сами себя, не принося прибыли в краткосрочной перспективе.

Модель пользовательской лояльности тоже работает против новых компаний. Пока большинство сервисов остаются бесплатными или очень доступными, люди легко переключаются между ними. Создать продукт, который пользователи не захотят менять, — сложная задача. Это произойдет, вероятно, лишь когда ИИ-агенты глубоко встроятся в повседневную жизнь, изучив привычки и предпочтения человека.

Аналитики признают уникальный талант генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) привлекать инвестиции. Однако собранные 40 миллиардов долларов — рекордная для частного рынка сумма — не отменяют отсутствия проверенной бизнес-модели. В этом ключевое отличие от таких гигантов, как Saudi Aramco, которые привлекали сопоставимые средства, уже будучи прибыльными.

При этом картина рынка неоднозначна. Как мы ранее сообщали, новое поколение ИИ-стартапов показывает невероятные темпы роста. По данным The Information, их совокупная годовая выручка удвоилась за семь месяцев, достигнув 30 миллиардов долларов ( подробнее об этом читайте здесь ).

Ирония в том, что рынок ИИ, начавшийся с таких компаний, как OpenAI, в итоге может лишиться одного или нескольких первопроходцев, в то время как отрасль в целом продолжит стремительно развиваться.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России