По данным GizmoChina, Casio представила специальную версию часов G-Shock, посвященную Харбину. Дизайн модели обыгрывает тему ледяного фестиваля.

Как сообщает GizmoChina, у G-Shock появилась очередная «городская» серия. На этот раз японский бренд обратил внимание на один из самых холодных мегаполисов Китая.

Новая модель называется G-Shock Harbin City Edition. За основу взяли популярный восьмиугольный GA-2100 с гибридным циферблатом. Его конструкция из прочного полимера осталась без изменений. Вся новизна — в дизайне, который навеян долгими зимами и знаменитым ледовым фестивалем Харбина.

Корпус выполнили в темно-синем цвете, а циферблат внутри — в полупрозрачном синем оттенке. Главная фишка — ремешок. Его украсили узором, имитирующим трещины на льду. За основу узора взяли то, как каждую зиму трескается замерзающая река Сунхуа. На нижней части ремешка выгравировали надпись «ICE CITY», а на задней крышке корпуса нанесли силуэт местной достопримечательности — собора Святой Софии.

Производитель уделил внимание даже упаковке. Часы поставляются в акриловой коробке, стилизованной под глыбу льда. В комплекте идет дополнительный бонус — металлический значок в форме снежинки с логотипом G-Shock.

С точки зрения функций здесь все стандартно для GA-2100: мировое время, секундомер, пять будильников, подсветка и водозащита до 200 метров. GizmoChina сообщает, что продавать модель GA-2100AS-2APRH будут в Китае. Цена составит 990 юаней (около 10 000 рублей по курсу ЦБ РФ на 17 января 2026 года).