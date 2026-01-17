Сайт Конференция
Global_Chronicles
Серийный выпуск спутников зондирования Земли «Зоркий» начнется в этом году
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что корпорация начнет серийное производство спутников дистанционного зондирования «Зоркий» уже в текущем, 2026 году. Данные со спутников станут основой для цифровых карт, необходимых беспилотному транспорту.

Российская орбитальная группировка пополнится новыми аппаратами наблюдения. Их выпуск переведут в серийный режим в ближайшее время.

 

В эфире «Первого канала» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что производство спутников «Зоркий» станет серийным уже в этом году. Основная задача этих аппаратов — детальная съемка земной поверхности.

Полученные изображения будут использоваться для генерации точных цифровых карт. Как пояснил Баканов, именно на такие карты в будущем станут ориентироваться беспилотные автомобили и другая автономная техника.

Планы по развитию группировки были представлены на выставке беспилотных транспортных средств. Согласно этим документам, к 2031 году на орбиту должны вывести 99 малых спутников модели «Зоркий-М2».

#спутники #роскосмос #зоркий
Источник: kommersant.ru
