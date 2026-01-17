Согласно прогнозу аналитиков Bernstein, доля компании Nvidia на рынке процессоров для искусственного интеллекта в Китае может стремительно сократиться — с 66% в 2024 году до 8% уже в этом году

Позиции Nvidia (Nvidia Corporation), долгое время бывшей безоговорочным лидером в поставках чипов для ИИ, в Китае оказались под угрозой. Экспортные ограничения и успехи местных компаний могут оставить американскому гиганту лишь крошечную долю рынка. Как сообщает Tom's Hardware со ссылкой на исследование аналитической фирмы Bernstein, в ближайшие годы доля Nvidia на китайском рынке ускорителей ИИ способна рухнуть. Если в 2024 году она составляла 66%, то в 2026-м может сократиться до 8%.

Причина кроется в двух факторах. Во-первых, это ужесточение экспортных ограничений со стороны США, которые перекрыли поставки самых мощных чипов, таких как Blackwell B200. Во-вторых, это быстрый прогресс китайских производителей. По оценкам аналитиков, местные компании, включая Huawei, Cambricon и Moore Threads, вскоре смогут закрывать до 80% спроса внутри страны.

Генеральный директор Moore Threads Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong) на презентации нового чипа Huashan заявил, что теперь нет нужды ждать, когда передовые продукты придут из-за рубежа. Другие компании, такие как Huawei, также демонстрируют впечатляющие темпы. Ее кластеры на чипах Ascend, по прогнозам, к 2028 году смогут обеспечить производительность до 4 зеттафлопс.

Главной сложностью для китайского рынка остается переход с экосистемы Nvidia и ее программной платформы CUDA на местные аналоги. Портировать существующие решения под новое оборудование — задача дорогая и долгая. Тем не менее, импортозамещение в сфере полупроводников является для Китая стратегической целью. Проект нового пятилетнего плана страны прямо призывает к самообеспечению в этой области. Ключевую роль в этих усилиях играют местные разработчики графических процессоров, такие как Moore Threads и MetaX.

Однако остается один большой вопрос — производственные мощности китайского флагмана SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Способность его 7-нм линий обеспечить необходимые объемы выпуска современных чипов станет решающим фактором. Если этого не произойдет, китайскому ИИ-сектору будет либо грозить отставание, либо придется искать обходные пути для получения мощных чипов Nvidia.