Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Безвизовый режим с Саудовской Аравией заработает в конце февраля — начале марта
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу в конце февраля или начале марта 2026 года.

Директор департамента многостороннего сотрудничества МЭР Никита Кондратьев в интервью РИА Новости сообщил о скором старте договоренности. Согласно его словам, взаимная отмена виз начнет работать к концу февраля или в первые дни марта.

В туристической отрасли новость встретили с ожиданием. Эксперты прогнозируют, что безвизовый режим может в разы увеличить число гостей из Саудовской Аравии в России. Это, в свою очередь, способно усилить позиции страны на мировом туристическом рынке. Для россиян же открывается новое, перспективное направление для отдыха.

Кондратьев отметил, что интерес у арабских туристов к России уже сформирован. Традиционно популярен Сочи, который принимает гостей круглогодично. Неожиданно востребованными оказались и арктические маршруты. Кроме того, растет спрос на расширение экскурсионных программ в регионах Центральной России — вблизи Москвы.

#россия #саудовская аравия #туризм #риа новости #минэкономразвития #безвизовый режим #кондратьев
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
На фоне дефицита памяти в Китае набирают популярность материнские платы с поддержкой DDR3
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
У компании украли модули DDR5 и не тронули другое оборудование
2
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+
Криптовалютная компания Bitmine инвестирует $200 млн в проект самого популярного ютубера Mr. Beast
+
Почти миллиард из бюджета РФ безрезультатно потратили на создание отечественного аналога виагры
3
National Security: Ключевую роль в операции США в Венесуэле сыграл самолёт РЭБ EA-18G Growler
2

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
31
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
1

Сейчас обсуждают

Китя.
00:58
с чего ради. а теперь тест процессора в студию. как там у тебя там усратый проц поживает. хоть 800 то в одно потоке кажет не ???
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Garthar
00:57
В экономичности, написано же в статье. Вот только о том что этот процесс возможен и жизнеспособен известно еще с 2000х годов, так что пока не понятно о чем именно речь в статье. Да и перевод кривоват
В США завершили испытания нового двигателя для гиперзвуковых ракет
deema35
00:46
"Хотя пользователь допускает, что полгода назад мог случайно погнуть контакт в сокете," Стоп а ведь говорили что сокет LGA намного более надежный. Что у AM4 ноги постоянно ломались заминались, а с н...
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Кирилл Александров
00:38
любое железо будет стоить копейки через 5 лет, ам5 тут вообще не обязательна, тем более, что через 5 лет вы просто так там проц ни разу не поменяете, все так же махнете все железо, 5 летняя мать 100% ...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Дима
00:25
Зря тебе дизы наставили. Конечно игры в 2-4К не для ноутов. а в остальном вполне. И по цене и др. Конечно желательно иметь Игровой, Домашний, Ноут. Если не играть, то почему не ноут или "микро* Я на н...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Китя.
00:25
Тайминги скинь на 4266-4300 если есть возможность.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Зю
00:21
Как хорошо, что 2 года назад я купил Kingspec 4TB PCI-e 4.0 на TLC всего за 14.5к
Tom's Hardware: Из-за дефицита чипов высокоемкие SSD в пересчете на вес стали дороже золота
Денис Мокрецов
00:19
Единственный проц на ам4, помимо 5800x3d, способный вытянуть 5070ti даже в fullhd. Самое оптимальное, что тебе сейчас сделать - это взять хотя бы 5070, пока цены не полетели в космос на видюхи, а они ...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Зю
00:19
Жаль, они никогда не узнают, как восхитительна Лиза Су.
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
Дима
00:09
Пытался наметить сборку к лету. Тупик. на АМ5 надо ДДР5 не менее 32 гб, на 1700 хотел 12700 + ДДР4, но он для ДДР 5 что ли ? 12400 идёт с ДДР4, надо 8 ядер или чистых или с " минимумом " у 13,14 с...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter