Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу в конце февраля или начале марта 2026 года.

Директор департамента многостороннего сотрудничества МЭР Никита Кондратьев в интервью РИА Новости сообщил о скором старте договоренности. Согласно его словам, взаимная отмена виз начнет работать к концу февраля или в первые дни марта.

В туристической отрасли новость встретили с ожиданием. Эксперты прогнозируют, что безвизовый режим может в разы увеличить число гостей из Саудовской Аравии в России. Это, в свою очередь, способно усилить позиции страны на мировом туристическом рынке. Для россиян же открывается новое, перспективное направление для отдыха.

Кондратьев отметил, что интерес у арабских туристов к России уже сформирован. Традиционно популярен Сочи, который принимает гостей круглогодично. Неожиданно востребованными оказались и арктические маршруты. Кроме того, растет спрос на расширение экскурсионных программ в регионах Центральной России — вблизи Москвы.