Экс-министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен заявил, что стране необходимо открыть границу с Россией.

В Финляндии звучат призывы пересмотреть политику закрытой границы с Россией. С соответствующей инициативой выступил бывший министр иностранных дел страны.

Пааво Вяюрюнен, занимавший пост главы финского МИД, опубликовал статью в издании Uusi Suomi. В ней он напрямую призвал открыть границу с Россией. Основной аргумент — экономический. По его словам, это быстро привлечёт поток туристов, который обеспечит клиентами отели и рестораны. Кроме того, станет возможным полноценное торговое и экономическое сотрудничество.

Вяюрюнен напомнил о потерях, которые бизнес уже понес. Закрытие границы, по его словам, сильно ударило по гостиничному и ресторанному сектору. Финская авиакомпания Finnair перестала использовать российское воздушное пространство для международных рейсов, что привело к убыткам.

Бывший министр также ответил тем политикам, которые говорят об угрозе со стороны России. Он задал риторический вопрос: какую опасность могут представлять обычные туристы?

РИА Новости приводит данные, подтверждающие аргументы Вяюрюнена. Российский посол в Хельсинки ранее заявлял, что финский гостиничный бизнес не может компенсировать потерю 800 тысяч забронированных номеров в год, которые раньше обеспечивали туристы из России. После закрытия границы города, жившие за счет этого потока, столкнулись с экономическими трудностями.

Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году, а с ноября 2023 года полностью закрыла границу. В Хельсинки объяснили это миграционным кризисом, обвинив Россию в отправке беженцев. В Москве эти обвинения отвергли. Сейчас граница остаётся закрытой без определенных перспектив того, что ее откроют.