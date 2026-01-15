Hyundai Motor Company не стала выкупать свои бывшие производственные мощности в России. Право обратного выкупа истекает 31 января.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company досрочно отказался от права обратного выкупа своих бывших производственных мощностей в России, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на информированные источники в автомобильной отрасли.

Дедлайн по опциону истекает 31 января нынешнего года. Таким образом, производственные площадки в Каменке и бывший завод General Motors в Шушарах окончательно остаются в собственности российского холдинга «АГР».

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев подтвердил информацию об отказе корейского концерна от реализации опциона. «Да, активы Hyundai остаются за АГР», — заявил он в комментарии изданию. Официальные представители Hyundai, холдинга «АГР» и Минпромторга от комментариев воздержались.

Еще перед самым Новым годом агентство Reuters сообщало, что Hyundai не в состоянии выкупить своё бывшее предприятие из-за продолжающегося конфликта на Украине и связанных с ним санкций. «Сейчас не та ситуация, при которой мы можем выкупить акции», — пояснил тогда источник агентства, знакомый с внутренними обсуждениями в компании.

По оценкам экспертов, за годы работы в России корейский концерн инвестировал в свой петербургский завод около 500 миллионов долларов. Предприятие обладало мощностью до 230 тысяч автомобилей в год, а уровень локализации некоторых моделей превышал 50%.