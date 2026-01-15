Издание WCCFTech сообщает о запуске Rockstar Games цифрового магазина Cfx Marketplace. Это официальная площадка, где авторы могут продавать свои моды для мультиплеерных платформ FiveM (GTA V) и RedM (Red Dead Redemption 2). Среди первых товаров — графические пакеты и готовые карты для серверов.

Площадка получила название Cfx Marketplace и работает с фреймворками FiveM и RedM. Эти проекты позволяют создавать кастомные многопользовательские режимы в Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Теперь разработчики контента для них получили легальный способ продавать свои творения.

Сразу несколько крупных команд уже присоединились к магазину как продавцы. В списке первопроходцев значатся создатели популярного ролевого сервера NoPixel, разработчики скрипта LB Phone и другие студии. Например, они могут выкладывать на продажу готовые карты полицейского участка или больницы.

Один из первых доступных товаров — это серверная версия известного графического мода NaturalVision. Стоимость пакета составляет $12,19 в месяц. Геймер, подключивший этот мод, увидит изменения в графике: новую погоду, другое освещение, измененные цвета окружения и общую тональную коррекцию изображения.

Запуск маркетплейса стал очередным шагом Rockstar после покупки платформы Cfx.re в 2023 году. Эксперты видят в этом чёткую стратегию по интеграции моддинга в экосистему своих игр. Особый интерес вызывает тот факт, что в магазине уже создали категорию для одиночных модов к GTA V и Red Dead Redemption 2. Предложений там пока нет, но сама возможность их появления говорит о многом. Для компании, которая в прошлом нередко конфликтовала с авторами сольных модификаций, это может быть сигналом о смене подхода.

Пока же ценовой рекорд устанавливает набор карт для ролевых серверов, который оценили в $201.